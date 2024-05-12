印度：青年高失业率如何影响大选结果？

每年有数百万年轻人进入印度劳动力市场，为他们创造体面的就业机会对国家领导层构成了最大的挑战，也成为正在进行中的印度大选的主要议题。

（德国之声中文网）2019年2月，供职于《商业标准报》的印度记者索梅什-贾（Somesh Jha）得到了一条"劲爆新闻"。

索梅什发现，一项官方调查显示，印度的失业率高得令人震惊，但当局却选择不公布调查结果。《商业标准报》发表的报道显示，2017-18年度印度的失业率为6.1%。是印度过去45年来最高值。莫迪政府一开始否认《商业标准报》的报道，直到2019年5月才公布了失业数据，证实了该报当年2月的说法。

经济快速增长，就业岗位不足

众所周知，2017-18年的数据反映的是疫情之前的情况。2020年后，新冠疫情以及随之而来的全球范围内的萎顿导致全球就业率下降。

在过去几年里，印度政府虽然加大了在道路、桥梁和其他基础设施方面的支出，以此来提振经济和创造就业，但这些创造就业的努力仍显不足。

根据政府的最新估计，在截至2023年3月的财政年度，印度失业率从莫迪上台前的2013/14年度的4.9%上升到5.4%。在城市地区，失业率更高，达到6.5%。民间智库印度经济监测中心（CMIE）的数据显示，2024年2月的失业率升至8%。

这对莫迪总理来说是个坏消息，因为他苦心经营的政府形象是将印度的经济增长推向了前所未有的高度。

莫迪经常因为现在被称为"去货币化"的措施而受到指责。"去货币化"是印度在2016年采取的一项激进举措，禁止当时流通的所有高面值纸币。据经济学家称，这一措施几乎影响到了该国的每一个人，由此造成的现金紧缩严重打击了经济发展，并扼杀了许多就业机会。

尼赫鲁大学教授普拉文-贾（Praveen Jha）说："失业问题确实是一个巨大的麻烦。人们一致认为，整体就业形势没有任何改善。"

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青年失业率令人担忧

许多专家表示，他们尤其担心年轻人的高失业率。

政府数据显示，由于技能低下和缺乏高质量的工作，2022-23年，15-29岁年龄段的城市青年中仍有近16%的人没有工作。

民间机构的估计要高得多。例如，根据CMIE的数据，青年失业率高达45.4%。

国际劳工组织和印度智库人类发展研究所（IHD）最近联合发布的一份报告显示，在这个南亚国家，每三个年轻人中就有一个既没有正在上学，也没有就业或接受培训。

报告还指出，受过高等教育的年轻人比没有受过任何教育的年轻人更容易失业。

报告说，高校毕业生的失业率为29.1%，比不识字者的3.4%失业率高出近9倍。受过中等或高等教育的年轻人的失业率为18.4%，比不识字者高出6倍。

国际劳工组织就业研究中心主任斯里瓦斯塔瓦（Ravi Srivastava）领头的团队发布了这份联合报告。

他告诉德国之声，青年失业是印度失业问题的核心。"其余的是就业不足，或者我们所说的变相失业，即人们在工作，但工资很低或工作天数很少。但就公开失业而言，大部分是青年失业。"

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人口红利还是人口负债？

每年都有数百万年轻人进入劳动力市场，缺乏足够的高薪工作岗位给国家领导层带来了巨大挑战。

虽然莫迪总理和其他人都在谈论由更多劳动力带来的"人口红利"，但专家们警告说，如果经济不能创造足够的就业机会来吸纳涌入市场的劳动力，那么这一红利可能会变成"负债"。

经济学家库马尔（Arun Kumar）说，根据他的计算，全国大约积压了2.8亿个工作岗位。他告诉德国之声，除此之外，每年还有约2400万年轻人加入劳动力大军。

他对德国之声说："但国家最终只在有组织部门创造了区区50万个工作岗位，而其他所有工作岗位都落在了无组织部门。"

在此背景下，失业仍然是选民在正在进行的大选中投票时最关心的问题之一。4月19日至6月1日，大选分七个阶段进行，6月4日开始计票。

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今年4月，在总部位于新德里的智库发展中社会研究中心（CSDS）进行的一项民意调查中，62%的受访者表示现在比过去更难找到工作。27%的受访者表示，失业是他们决定在选举中投票给谁的一个重要问题。

然而，执政的印度人民党在竞选活动中基本上避免讨论这一问题。

印度人民党经济事务发言人阿加瓦尔（Gopal Krishna Agarwal）没有回应德国之声的置评请求。

而主要反对党联盟则试图以失业及其他经济和社会问题为重点来激励选民。

此时，双方都在焦急地等待着选举结果公布的那一天，看看选民们接受了谁的主张。

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