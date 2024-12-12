印度青年古克什：史上最年轻“棋王”

年仅18岁的印度青年古克什周四（12月12日）在新加坡举行的国际象棋世界冠军赛决赛中战胜中国卫冕冠军丁立人，成为史上最年轻的“棋王”。

（德国之声中文网）印度青年古克什·多玛拉朱（Gukesh Dommaraju）周四（12月12日）在新加坡举行的国际象棋世界冠军赛决赛中战胜中国卫冕冠军丁立人，成为国际象棋争霸史上最年轻的棋王。

这位第18任世界冠军年仅18岁，比前记录保持者加里·卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）年轻四岁。卡斯帕罗夫于1985年战胜阿纳托利·卡尔波夫（Anatoly Karpov），成为当时最年轻的棋王。

古克什在周四的比赛中执黑棋获胜。丁立人在局势平稳的情况下因压力过大出现失误，最终以总比分7.5比6.5承让冠军头衔。

自从2023年丁立人战胜俄罗斯棋手涅波姆尼亚奇（Ian Nepomniachtchi）获得冠军以来，他的状态急剧下滑。丁立人自今年1月以来均未能在长时制的"经典"赛事中获胜，并且为提升状态而基本避开了高水平对决。

丁立人以总比分7.5比6.5承让冠军头衔 图像来源: Seshadri Sukumar/Zuma/dpa/picture alliance

这位中国棋王在本次比赛首局意外获胜后信心有所恢复。在古克什取得两场胜利之后，丁立人又在第12局取胜，将比分扳平，得到了多位评论员的称赞。

此次比赛为14局长时间制"经典"赛事，奖金为250万美元。

自2013年起连续担任世界冠军的现世界排名第一棋手马格努斯·卡尔森（Magnus Carlsen）于2022年放弃"王位"，理由是缺乏动力。

（路透社）

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