印度青少年吸毒酗酒问题严重

（德国之声中文网）印度政府于12月14日通报最高法院，印度约有1580万名10至17岁的儿童对药物上瘾。

在对印度药物滥用程度和模式的首次全面调查中，国家药物依赖治疗中心(National Drug dependency Treatment Center)发现，有相当数量的人口受到药物滥用障碍（substance abuse disorders）的影响。

这项调查是在2017年至2018年期间进行的，于2019年向公众公布，并于本月提交最高法院。

该调查由印度社会正义和赋权部（Ministry of Social Justice and Empowerment）、10个医疗机构以及15个非政府组织合作进行，在该国所有36个邦及联邦属地完成调研。超过1500名人员参与了数据收集工作。

研究发现了什么?

根据该项全国性调查，酒精是印度人最常用的精神活性物质（psychoactive substance），其次是大麻和阿片类药物。大麻使用率最高的邦包括北方邦、旁遮普邦、锡金邦和恰蒂斯加尔邦。

报告称:"超过3000万人使用大麻类产品，约250万人患有大麻依赖。"报告还补充说，"2260万人使用阿片类药物，约770万人因阿片类药物使用问题亟需帮助。"

研究还发现，阿片类药物使用者占该国总人口的2.06%；1.7%的儿童及青少年以及0.58%的成年人是吸入剂使用者。该报告指出，在对非法药物依赖的人群中，四分之三的人没有接受治疗。

健康专家警告说，印度滥用药物的实际人数要高得多。报告指出:"针对治疗药物滥用的国家级项目的覆盖面严重不足。"其他类别的毒品使用者，即可卡因、安非他命类兴奋剂和致幻剂，占该国人口的一小部分。

调查结果表明，尽管印度有严格的药物管制法律法规，并且有许多机构致力于全印度的药物供应管控，但仍有各类管制类药物在被使用。

一位不愿透露姓名的卫生部官员告诉德国之声:"调查结果还表明，对精神活性成瘾物质的需求正从传统、低效的植物性产品（如鸦片等）转向更强效的加工类产品（如海洛因等）。"

许多邦缺乏预防药物滥用的政策。公立学校通常也不会组织宣传和了解有关药物滥用的项目。

普尔卡(H. S. Phoolka)是印度儿童权利运动（Bachpan Bachao Andolan）的律师，该运动已就儿童滥用药物的担忧向最高法院提起了公益诉讼。他说，这个问题实际比全国调查结果显示的要严重得多。

"有大量受到影响的儿童未被统计在这项调查中……他们都是成瘾者。学校及其附近的毒品供应是问题所在，最终，毒品使用者也开始贩卖毒品"普尔卡告诉德国之声。

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旁遮普邦的毒品问题尤其严重

在过去的六个月里，旁遮普邦阿片类药物辅助治疗门诊的患者数量从大约40万增加到80万。

"这是一个令人担忧的局面" ，来自昌迪加尔的咨询师辛格（Harpreet Singh）告诉德国之声， "成瘾现象在不断增加，这也是由于毒品容易获得的关系，其后果则直接作用到社会、社区和家庭。"

辛格警告说，阿片类药物滥用可能成为许多邦的重大公共卫生挑战。

另一项在旁遮普邦进行的研究表明，该邦超过75%的年轻人在与毒品滥用作斗争。据估计，至少有30%的监狱囚犯因违反《麻醉品和精神药物法》（Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act）非法持有毒品而被捕。

鉴于最新调查结果，印度社会正义和赋权部与其他几个政府部门一起制定了一项国家行动计划，目标是减少毒品需求。一位不愿透露姓名的卫生部高级官员告诉德国之声:"在各邦制定国家级治疗项目的优先级时，将同时考虑成瘾高发率和严重性。

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