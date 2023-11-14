印度霾害严重 板球世界杯雾蒙蒙

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印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
印度德里市中心的阿伦贾特利体育场看起来雾气蒙蒙。2023年国际板球世界杯10月5日至11月19日在印度举办。但球员们面对的不仅是强悍的对手，还有糟糕的空气。空气质量恶劣甚至导致赛前的训练被取消。近日来，德里的空气质量指数一直在“不健康”和“危险”之间徘徊，当局不建议民众进行户外活动，因为可能会影响健康。
10月25日，英国板球球员Ben Stokes在印度第三大城班加罗尔进行赛前训练时，被媒体拍摄到拿出呼吸器使用的画面。这张照片引起印度及英国媒体对印度霾害的关注。当时印度首都新德里的空气质量指数（AQI）已突破400大关，达到“严重污染”级别。AQI在0-50之间属于空气质量“良好”。
印度首都新德里多次被瑞士IQAir空气质量公司列为全球污染最严重城市。11月初，在斯里兰卡对战孟加拉国的比赛前，斯里兰卡球员戴着口罩前往训练场，患有哮喘的球员则留在室内。斯里兰卡队主教练表示，球员尽可能减少暴露在户外的事件，但仍需要练习。“空气质量对两支球队都有影响。情况并不理想，但我们别无选择。我们必须在眼前的条件下比赛。” 他表示，球员在完成训练内容后会立即回到更衣室。
印度官员正忙于遏制每年都会发生的空污危机。印度农民在秋收后会焚烧秸秆以迅速展开下一轮种植，今年由于气温下降，燃烧产生的颗粒物无法飘散，导致新德里的空气质量严重下降达到危险水平。除了焚烧秸秆外，建筑业粉尘、工厂和汽车排放也是导致雾霾的原因之一。有关当局正采取严厉措施应对雾霾危机，限制车辆行驶、停止建筑工程、学校暂停上课。
在印度的各国板球运动员们则不得不在恶劣的空气条件下出赛。每一次上场，他们都可能吸入大量有害的悬浮物质。特别细小的悬浮微粒甚至会深入肺部和血管, 直径小于2.5微米的PM2.5细颗粒对健康的危害最大。根据瑞士IQAir监测，11月14日，德里的空气质量指数为306； PM2.5浓度为微克/立方米，是世界卫生组织空气质量年平均指导值的51.2倍。
芝加哥大学能源与环境政策研究所8月底发布的最新空气质量寿命指数（AQLI) 报告指出，2021年卫星PM2.5数据显示，印度的污染为58.7微克/立方米，是世界卫生组织指导值的10倍多。如果持续无法符合世界卫生组织的指导方针，印度居民的平均预期寿命将减少5.3年。而德里的PM2.5比世界卫生组织设定的可接受限范围5微克/立方米的标准高出25倍，其人口预期寿命缩短约12年。
板球世界杯主办单位在球员更衣室安装空气净化器并在场边喷洒水雾，以缓解雾霾问题。印度板球队队长夏尔马（Rohit Sharma）表示，“理想状况下，你不会希望出现这样的情况。但我相信相关人员正在采取必要措施避免此类情况发生。这并不理想，大家都心知肚明。”
印度板球委员会（BCCI）11月初宣布，在剩余比赛期间禁止燃放烟花，作为对抗污染的措施。国际板球理事会（ICC）表示正在监测相关情况。此外，印度当局计划自11月20日起利用人工降雨冲刷空气中的污染物质，改善首都的空气质量。
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