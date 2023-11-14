印度霾害严重 板球世界杯雾蒙蒙

只做必要的训练

印度首都新德里多次被瑞士IQAir空气质量公司列为全球污染最严重城市。11月初，在斯里兰卡对战孟加拉国的比赛前，斯里兰卡球员戴着口罩前往训练场，患有哮喘的球员则留在室内。斯里兰卡队主教练表示，球员尽可能减少暴露在户外的事件，但仍需要练习。“空气质量对两支球队都有影响。情况并不理想，但我们别无选择。我们必须在眼前的条件下比赛。” 他表示，球员在完成训练内容后会立即回到更衣室。