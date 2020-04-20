印度防外国“机会主义收购” 中领馆称歧视

（德国之声中文网）印度工业和国内贸易促进部4月17日发文，要求所有“与印度有陆地接壤的国家”对印投资必须经过新德里审批，变更现有外国投资的印度企业所有权也需要获得政府批准。印度政府表示，投资规则的变更旨在遏制疫情期间的“机会主义收购”。声明中没有直接提到中国。

此前，除电信、国防、安全等16个关键领域外，包括中国在内的外国投资者均可以对印度进行直接投资。不过，对来自孟加拉国和巴基斯坦的投资，印度早就有需经新德里审批的限制。而其他与印度陆地接壤的国家里，不丹、尼泊尔和缅甸基本没有能力对印度企业进行收购。

路透社报道指出，随着疫情全球爆发以及各国采取封城措施，印度股市从2月15日以来已经下跌25%。”《印度斯坦时报》发表评论说，印度担心中国在摆脱疫情后经济快速恢复，届时将对印度本土企业构成恶意收购威胁。不过，该评论也认为，外国资本对印度经济成功至关重要。

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中印关系倒退？

本周一，中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞对印度调整投资政策发表声明说，截至2019年12月，中国在印累计投资已超80亿美元，远远超过印度其他几个陆上接壤国家在印投资额总和。声明写道，“印方针对特定国家投资者增设障碍，不仅违背WTO非歧视性原则，与贸易及投资自由化、便利化大方向背道而驰，更不符合G20领导人和贸易部长关于保障自由、公平、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易投资环境并保持市场开放的共识。企业会根据市场原则作出选择。希望印方改变相关歧视性做法，对各国来印投资企业一视同仁，营造一个开放、公平、公正的营商环境。”

去年10月，习近平访问印度时受到隆重欢迎，被视为是中印两国为开启新的贸易和战略关系铺平道路。印度目前对投资政策的修改可能会让这一努力受挫。据路透社报道，Trilegal律所合伙人Nikhil Narendran表示，“印度政府显然感到对中国的注资缺少检查，会对印度的资产所有权产生巨大影响。”他同时表示，这也可能会让印度初创企业难以筹集到资金。

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目前，澳大利亚、德国等国也采取了类似措施。澳大利亚称，在疫情期间，所有外国投资都将由一个委员会进行评估，以防止企业资产被甩卖。北约和欧盟官员最近也警告多国政府，要严防北京可能对重要基础设施展开的收购行为。

