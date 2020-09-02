印度退出俄多国军演或因中国

（德国之声中文网）代号为“高加索—2020”的多国军演将于9月15日至27日在俄罗斯南部的阿斯特拉罕地区（Astrakhan）举行。预计将有来自约20个国家的总计约1.3万名军人参加，其中应该包括来自巴基斯坦和中国的军人。

印度也是受邀国之一。自2003年以来，印度多次和俄罗斯一起进行军演。据媒体报道，印度此次原本计划派出200名军事人员参加演习，其中包括来自步兵营的180名士兵以及空军和海军观察员。

上周六，印度国防部一名发言人突然宣布，鉴于当前的疫情及其给演习带来的困难，印度决定今年不向‘高加索-2020’派出参演部队。该发言人同时强调，俄罗斯和印度是亲密的、关系不同一般的战略伙伴。

消息人士：印度不愿和中巴一同军演

印度亚洲国际新闻通讯社(ANI)援引国防部消息人士称，中国参加演习，也是印度退出多国军演的原因之一。印度新闻网站ThePrint也援引消息人士报道说，新冠疫情以及和中国、巴基斯坦士兵一起军演的可能性让印度做出了退出军演的决定。

从今年5月以来，中印在靠近实际控制线的边境地区多次发生军事冲突。6月中旬的一次冲突导致20名印度士兵死亡，是1962年中印战争后第一次造成士兵伤亡的严重冲突，令两国紧张关系进一步升温。



卫星图片显示的有争议的中印边界地区



尽管过去两个半月来，印中举行了数轮军事谈判和外交谈判，但没有在解决边界纠纷的问题上取得重大进展。8月31日，印度军方发表声明，指8月29日夜间，中国军队进行了挑衅性活动，破坏了此前双方就解决东拉达克（Eastern Ladakh）地区持续对峙达成的共识。中方对此予以否认，反指印度破坏共识。中国外交部发言人华春莹在9月1日说，“印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在中印边界西段班公湖以南地区及热钦山口附近再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。”

法新社９月２日报道称，西藏流亡议会成员朗杰多卡（Namghyal Dolkar Lhagyari) 向法新社表示，在8月29日的冲突中，一名藏裔印度士兵丧生。

路透社报道称，一名了解最新情况的印度官员表示，作为对大量中国步兵上周六（８月２９日）试图穿越一个重要山口的回应，印方出动了兵力，占领了班公湖南岸的四个高地，这四个高地都在实控线的印度一侧。这名印度官员还表示，中方正在班公湖北岸加固阵地，看似在建一些新的防御工事。

官媒《环球时报》发出威胁

中国官媒《环球时报》９月１日发表的社评中则称，“这次发生对峙的班公湖南岸本来就在中方实控之下，印方想要把它搞成新的争议地区，配合印方在双方的谈判中讨价还价。”社评还威胁说，“如果想用战争方式做摊牌，解放军一定能够让印军遭受比1962年更惨痛的失败......中方需要做好在中印边境地区开展军事斗争的备战工作，我们坚持以和平方式化解摩擦，但在印方鲁莽冲击我方底线时，我方决不能手软，该动手时就要动手，而且要确保战之能胜，要让每一场爆发的冲突都成为印方的一个教训......中国的实力数倍于印度，它根本就不是我们的对手。要坚决打掉印方可以通过勾结美国等其他力量对中国以弱搏强的幻想。”

据半岛电视台报道，印中军事指挥官９月１日仍在就拉达克边界冲突问题展开谈判。



乐然（综合报道）



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