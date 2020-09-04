印度连续日增9万病例 德国政府伸出援手

（德国之声中文网）周一（9月7日），印度感染人数累计超过420万，超越了巴西，成为全球新冠病毒累计感染人数第二多的国家，仅次于美国。连续几天来，印度单日新增病例都超过9万例。

为了提振经济，印度政府已经放松了防疫限制，但是印度现在是世界上新冠病毒感染增长最快的国家，每天都有超过1000人死于新冠病毒感染，累计死亡人数已经超过7.1万。

世卫组织周五（9月4日）预计，2021年年中之前不会对进行广泛的免疫接种，并坚称不会批准尚未被证明安全有效的疫苗。

疫情肆虐 出现反弹

仅在过去两周，感染人数从300万猛增至400万。疫情在卫生设施薄弱的农村地区蔓延，不过在德里和孟买等大城市也出现反弹。

北方邦（Uttar Pradesh）是印度人口最多的邦，该地区感染病例达到25.3万例，3762例死亡，卫生基础设施面临着床位短缺等严峻考验。北方邦首府勒克瑙(Lucknow)的一名护士普拉喀什（Sujata Prakash）最近被确诊感染新冠病毒。但她所工作的医院病房暂时没有床位。她不得不在外科病房外等了24个多小时才被分配到一个病床。她的丈夫批评指出："政府可以把花瓣洒在那些与病毒一战的勇士名字上面，但政府不能给一名勇士提供所需床位。"

孟买所在的马哈拉施特拉邦自3月份实行封锁以来一直处于疫情危机的中心。感染病例达到86万例，死亡人数超过2.5万人。医生指出，戴口罩、洗手等一些防疫措施在很大程度上没有在遵守。当地一名医院的院长卡兰特里（SP Kalantri）认为人们已经出现"行为疲劳"。他指出，过去几周的疫情充分说明，病毒已经从印度的城市传播到了农村，看不到出路，最糟糕的还在后面。

柏林帮助新德里

鉴于新冠病毒在印度肆虐，德国政府决定扩大对印度的援助。德国发展援助部部长米勒（Gerd Müller ）对丰克媒体集团表示，德国将为印度提33万测试套件、价值1500万欧元的防护设备和4.6亿欧元的短期贷款。他表示，现在是要遏制疫情进一步蔓延。

“我们一起努力，确保8亿人的食物，并向在新冠疫情中失去工作的那3.2亿人提供援助，帮其度过难关”，米勒说。他还表示，这将是“全球最大的疫情支援措施之一”。

在全球范围内，疫情已造成逾87万人死亡，2600多万人感染，给数亿人的生活带来影响，给各地经济造成了严重破坏。

文木/王凡/安静（美联社，法新社等）

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