 印度记者涉嫌向中国提供情报被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2020

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时政风云

印度记者涉嫌向中国提供情报被捕

印度资深记者夏尔马被指控向中国情报人员贩售印度国防战略及国防采购等敏感信息被捕。被捕的还有一名中国女子及其尼泊尔同伴，两人涉嫌向夏尔马支付大笔资金。

Indien Proteste vor dem Gargi College (DW/A. Ansari)

（德国之声中文网）印度自由记者拉吉夫·夏尔马（Rajeev Sharma）本周遭到警方依据殖民时期制订的《官方保密法案》逮捕。他被指控向中国情报官员传递“敏感信息”长达数年。若被认定罪名属实，夏尔马将面临14年监禁。

印度德里警方周六表示，他们从夏尔马的住处查获国防部的机密资料。一名中国女性及其尼泊尔同伴则因提供夏尔马“大量金钱”以及“向中国情报机构传递消息”被逮捕。中国外交部目前尚未对此事发表评论。

德里警方表示：“侦讯时，夏尔马透露他参与取得秘密或敏感信息，并将其传递给中方人员。警方扣押了夏尔马的笔记本电脑、与印度国防部相关的机密资料以及其他犯罪文件。”

夏马尔被指控向中介人员收取了300万印度卢比（约4万美元）作为提供敏感信息的报酬。据夏尔马称，两名中介Michael和George的据点在中国昆明。印度官员表示，他们收到情报机构的信息，指称夏尔马与中国有联系。


印度当局并未透露夏尔马交给中国的文件含有哪些信息，也未说明他是如何取得相关文件。

除了夏尔马外，一名姓名拼音为Qing Shi的中国女子以及她的尼泊尔同伴Raj Bohra因涉嫌通过空壳公司向夏尔马支付酬劳被捕。夏尔马被怀疑向中国官员提供有关不丹-印度边境的印度军队部署、国防采购、印缅军事合作以及与达赖喇嘛相关的信息。

夏尔马何许人也?

《印度报》介绍，现年61岁的夏尔马曾任职于多家印度新闻机构，从事媒体职业近40年，曾任政治评论员及战略分析师，近期的合作机构为新德里智库辨喜国际基金会（Vivekananda International Foundation）。

辨喜国际基金会主席为印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval ）。该基金会已将网站上有关夏尔马的链接移除。

印度多家媒体报道，夏尔马曾在2010年至2014年间为中国官媒《环球时报》撰稿。

夏尔马被捕正值中印关系敏感时期，双边关系正因为边境冲突陷入低谷。
 

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