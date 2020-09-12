印度记者涉嫌向中国提供情报被捕

（德国之声中文网）印度自由记者拉吉夫·夏尔马（Rajeev Sharma）本周遭到警方依据殖民时期制订的《官方保密法案》逮捕。他被指控向中国情报官员传递“敏感信息”长达数年。若被认定罪名属实，夏尔马将面临14年监禁。

印度德里警方周六表示，他们从夏尔马的住处查获国防部的机密资料。一名中国女性及其尼泊尔同伴则因提供夏尔马“大量金钱”以及“向中国情报机构传递消息”被逮捕。中国外交部目前尚未对此事发表评论。

德里警方表示：“侦讯时，夏尔马透露他参与取得秘密或敏感信息，并将其传递给中方人员。警方扣押了夏尔马的笔记本电脑、与印度国防部相关的机密资料以及其他犯罪文件。”

夏马尔被指控向中介人员收取了300万印度卢比（约4万美元）作为提供敏感信息的报酬。据夏尔马称，两名中介Michael和George的据点在中国昆明。印度官员表示，他们收到情报机构的信息，指称夏尔马与中国有联系。





印度当局并未透露夏尔马交给中国的文件含有哪些信息，也未说明他是如何取得相关文件。

除了夏尔马外，一名姓名拼音为Qing Shi的中国女子以及她的尼泊尔同伴Raj Bohra因涉嫌通过空壳公司向夏尔马支付酬劳被捕。夏尔马被怀疑向中国官员提供有关不丹-印度边境的印度军队部署、国防采购、印缅军事合作以及与达赖喇嘛相关的信息。

夏尔马何许人也?

《印度报》介绍，现年61岁的夏尔马曾任职于多家印度新闻机构，从事媒体职业近40年，曾任政治评论员及战略分析师，近期的合作机构为新德里智库辨喜国际基金会（Vivekananda International Foundation）。

辨喜国际基金会主席为印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval ）。该基金会已将网站上有关夏尔马的链接移除。

印度多家媒体报道，夏尔马曾在2010年至2014年间为中国官媒《环球时报》撰稿。

夏尔马被捕正值中印关系敏感时期，双边关系正因为边境冲突陷入低谷。



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