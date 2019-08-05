印度计划废除克什米尔自治地位

（德国之声中文网）本周一，莫迪领导的新德里政府向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。

在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。印度的这一做法有可能会引发同邻国巴基斯坦之间的紧张局势升温。

印度和巴基斯坦双方都宣称对整个克什米尔地区拥有主权。

印度总理莫迪提出应该取消目前宪法中的一些规定，例如只有当地居民才可以购置土地，而且只有查谟和克什米尔人有权利在地方政府机构担任公职。查谟和克什米尔邦是穆斯林族裔聚居的地区。

印度警察在克什米尔街头巡逻

本周一早上，查谟和克什米尔邦最大城市斯利那加全城的学校都停课，其它公共生活也都受到限制。上周五以来，这一地区的紧张局势就在升温。克什米尔地方政府得到警告，来自巴基斯坦的民兵有可能对他们发动军事袭击。成千上万的游客、朝圣者以及打工者纷纷慌乱地逃离该地区。

上周日，巴基斯坦方面请求美国总统特朗普从中调解冲突。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 前所未有的危险？ 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



巴基斯坦和印度都是拥核国家，而且双方都宣称对克什米尔拥有主权。自从1947年摆脱英国殖民统治以来，印巴之间已经爆发过三次战争。

几个月前，印度曾向巴基斯坦发动过空袭，这也是1971年印巴战争结束以来，印度首次袭击巴基斯坦。新德里政府方面称，印度空军空袭了巴基斯坦境内一个名叫穆罕默德军的仅仅组织的训练营地。今年2月中旬，穆罕默德军在印控克什米尔制造恐怖袭击，造成40人死亡。

但是巴基斯坦方面否认该地区存在伊斯兰激进组织的营地。

洪沙/李鱼（路透社）