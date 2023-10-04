印度警方逮捕批评性新闻网站工作人员

（德国之声中文网）据美联社报导，新德里警方在突击搜查一家新闻网站工作人员住所之后，逮捕了该网站的编辑和一名管理人员。这家名为NewsClick的网站对印度总理莫迪及其领导的印度教民族主义派政府进行批评性报道。

逮捕行动是周二晚间进行的，此前与NewsClick相关的一些记者被拘禁，他们的电子设备在大规模搜查行动中被没收。据悉，相关图集搜查是旨在查明NewsClick是否从中国获取资金的调查行动的一部分。但是NewsClick否认在财务方面有任何不当行为。

警方发言人称，逮捕相关人员所依据的是反恐怖主义法。美联社指出，印度政府利用这项涉及广泛的反恐法，打压异议人士，囚禁活动人士、记者和对莫迪持批评立场的人，其中有一些在进入审理程序之前被监禁多年。此次被捕的是NewsClick的创始人和编辑Prabir Purkayastha，以及该网站的人力资源主管Amit Chakravarty。

安全人员从NewsClick办公室查抄没收的电子设备和档案文件

这位发言人还透露，在搜查行动中，至少46人被讯问，他们的笔记本电脑和手机等电子设备，还有文件资料都被警方查收。这些被问讯的人包括该网站的现任和前员工，自由供稿人和漫画作者。

涉嫌接受亲中商人的资助？

NewsClick成立于2009年，被视为印度罕见的愿意批评莫迪的新闻媒体。2021年，该网站还遭到印度财政机构执法官员的搜查，此后法院出面阻止当局对该网站采取任何“强制措施”。

8月17日，印度当局对该网站发起诉讼。此前数周，《纽约时报》报道称NewsClick得到了一位美国百万富翁的资助，后者据称与北京关系密切并出资为中国进行“大外宣”。

中印互逐媒体：印度将无中国官媒记者

同月，印度通信和信息技术部部长塔库尔（Anurag Thakur）指责NewsClick散布“反印度议程”，并与反对党印度国大党合作。NewsClick和国大党方面均否认这一指控。

包括保护记者委员会（CPJ）在内的媒体监督机构都对这一搜捕行动提出谴责，并表示这是莫迪政府加强打压新闻自由行动的一部分。

印度编辑协会（The Editors Guild of India）也表示担忧，认为这次搜捕是为了“在严酷的法律阴影下制造普遍的恐吓气氛”。

今年2月，印度当局以逃税指控为由，搜查了英国广播公司BBC设在新德里和孟买的编辑部。此前几天，BBC刚刚在英国播出了一部纪录片，其主题是审视莫迪在2002年印度反穆斯林暴乱中扮演的角色。

在莫迪执政期间，还有不少其它新闻机构因财务问题而受到调查。印度的独立媒体工作者要持续与审查和骚扰作斗争，并且经常在进行新闻报道工作时遭到逮捕。

“让民主蒙羞”

印度的反恐法对于保释有着非常严格的要求，这就意味着相关人员常常被拘禁数月甚至数年都没有受审或定罪。历届印度政府都曾引用该法，但是近年来动用该法的频率越来越高。

记者无疆界组织今年发布的世界新闻自由排行榜中，印度排名下滑到161名。该组织认为，印度的新闻自由状况已由原先的“有问题”恶化到“非常糟糕”。

一些独立的印度智库和国际组织比如大赦国际和乐施会印度分部，在近几年里都曾经被搜查以及被封锁资金来源。

记者沙尔马（Abhisar Sharma）的家周二被搜查，他的电子设备也被没收。他表示自己不会停止工作。“我没什么可怕的”，他在社交平台X（以前的推特）上写道，“我会继续对掌握权力的人提出质疑，尤其是那些连简单问题都惧怕的人。”

对NewsClick的搜查也引起了印度反对党的批评。“政府今天的行为让自己，也让我们的民主蒙羞”，反对派议员塔罗尔发帖文写道。



（美联社）

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