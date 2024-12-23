印度警方击毙3名锡克分裂运动成员

印度警方表示，安全人员在北方邦皮利比特地区开展行动时遭到袭击，在还击中击毙了3名分裂武装“卡利斯坦万岁力量”的成员。

（德国之声中文网）印度北方邦警方周一（12月23日）表示，在皮利比特（Pilibhit）地区的一场枪战中，3名锡克分裂运动成员被击毙。

皮利比特警方负责人阿维纳什·潘迪（Avinash Pandey）表示，安全部队一直在该地区开展行动，在接到举报后包围了3名“卡利斯坦万岁力量（Khalistan Zindabad Force）”成员。

警方公布的信息

潘迪表示，“卡利斯坦万岁力量”成员向安全人员开火。这是一支为建立名为“卡利斯坦”的独立锡克人国家而战斗的武装组织。

“在反击行动中，此三人均身受重伤，随后在医院死亡，”潘迪说道。

警方缴获了两支突击步枪、两把手枪以及大量弹药。

卡利斯坦运动

卡利斯坦运动是一个锡克教分裂主义运动，其目标是在印度旁遮普地区建立一个名为卡利斯坦的锡克人主权国家。该运动开始于1947年印度独立时期。

这场斗争在20世纪80年代和90年代导致了数万人丧生。该运动的组织者曾被指控策划了刺杀一位印度总理以及炸毁一架客机的事件。

近年来，卡利斯坦问题已成为印度与西方国家之间的外交热点。一些拥有较多锡克人口的西方国家指责印度密谋暗杀知名的分裂主义者。

卡利斯坦运动在印度被定为非法，其主要领导人被指控参与恐怖活动，印度政府表示要对其采取更加强硬的行动。

（法新社、DW信息源）

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