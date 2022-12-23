印度警方：中印边境冲突将更加频繁

（德国之声中文网）印度警方近期在喜马拉雅山的拉达克（Ladakh）地区进行一项安全评估显示，随着中国于该地区加强军事基础设施建设，印度和中国军队在其有争议的边境地区可能会发生更多冲突。

该评估是拉达克警方在1月20日至22日举行的高级警官会议上提交的保密研究报告的一部分。报告提到，此份评估是基于当地警方在边境地区收集的情报以及多年来中印军事模式所做出的。

尽管印度军方、国防部和外交部都没有对此发表评论，但由于印度总理莫迪也出席了该会议，因此安全评估仍具有重要意义。不过，中国外交部也没有对路透社的评论请求作出回应。

小规模冲突更频繁

提及中国解放军时，评估文件指出：「鉴于来自中国国内的要求，……，以及他们在该地区的经济利益，解放军将继续建设其军事基础设施，小规模冲突也将变得频繁，这或有可能遵循某种模式。」

评估文件称：「如果我们分析小规模冲突和紧张局势的模式，自2013至2014年以来，其强度有所增加，间隔时间为每2到3年。随着中国解放军大规模的基础设施建设，两支军队都在探测对方的反应、炮兵力量和步兵动员时间。」报告还说，印度在拉达克渐渐失去对中国的控制，由于建立了缓冲区，边界被推到了印度境内。

长达数十年的领土争议

中印双方对于边界总长的定义存在分歧，中方的记载约为2000公里，印方则认为约3500公里。其中，双方有领土纠纷的边界涉及西段、中段和东段3个部分，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。两国争议自20世纪50年代以来一直存在，1962年的中印边境战争即是因边界定义问题而起。

2022年12月，双方在塔旺地区（Tawang）爆发了最新一次冲突，印度国防部长辛格（Rajnath Singh）称该次冲突起因是解放军试图「单方面改变现状，侵占『实际控制线』（LAC）」。所谓「实际控制线」，指的是中印两国之间未划定的事实边界。而中国军方则反驳，中国军队只是在该地区进行「例行巡逻」，却「遭到印军非法越线拦阻」，要求印度军方「严格管控一线部队，与中方一道共同维护边境和平与安宁」。

中印衝突掀反華示威

两国冲突激发讨论

尽管冲突过程中没有人死亡，但该事件激起了印度国内讨论，如何与中国这个强大邻国斡旋边界冲突成了热门话题。印度最大私人智库「观察家研究基金会」（Observer Research Foundation）负责研究和外交政策的副主席潘特（Harsh V Pant）说：「在过去的几十年里，边境局势岌岌可危，但由于看似稳定以至于很少存在辩论。但现在边境已经成为一个备受瞩目的问题。」

印度国防分析家、前军官舒克拉 (Ajai Shukla) 则说：「中国方面的做法和态度显然发生了变化，这一点很明显。不仅仅是（关于塔旺冲突的）最新证据，而是自2020年他们入侵拉达克东部以来就是如此。」

中印关系因2020年的加勒万河谷冲突事件陷入谷底，当时，中印双方士兵在同样位于拉达克地区的加勒万河谷爆发激烈冲突，最终双方总共至少有24名军人死亡。自那时之后，两国都在实控线沿线驻扎了数万名士兵，并配备大炮、坦克和战斗机提供支持。

据印度媒体报导，中国在拉达克东部的实际控制线建造了新的直升机停机坪、营房、地对空导弹基地和雷达位置，并拓宽飞机跑道。去年11月的20国集团峰会前，印度陆军司令潘德（Manoj Pande）曾指，中国在拉达克的兵力「没有明显减少」，他形容该地区局势「稳定但仍变化莫测」。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（路透社等）

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