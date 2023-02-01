印度航空展开幕 莫迪宣称要扩大军备出口

（德国之声中文网）两年一度为期五天的印度航空展上，印度希望能够签署价值90亿美元的订单。一方面，印度航空公司希望购置更多大型客机，以满足国内航空业的需求，另一方面，政府也在敦促各飞机制造商通过建立合资企业的方式，扩大在印度本土的生产。



过去数十年来，印度一直是世界上最大的军备进口国之一，但其军火出口的规模则相对较小。印度政府扩大军火出口的宏伟计划显示，该国希望以其庞大的进口市场作为筹码，吸引各国前来印度投资。



莫迪总理在航空展发表的讲话中称："对军火制造商而言，今天的印度已经不再仅仅是销售市场，同时也是一个潜在的合作伙伴。我呼吁印度的私人企业在国防领域进行更多的投资。"

莫迪还补充说，印度的军工产品已经出口到了世界上75个国家。印度飞机制造商印度斯坦航空公司制造的北极星直升机已销往菲律宾、毛里求斯和厄瓜多尔等国。印俄合资企业BrahMos生产的超音速巡航导弹则已出口至菲律宾。此外，印度斯坦航空公司还向马来西亚出口光辉（Tejas）轻型战斗机。印度出口的其他军工产品还包括巡逻艇、海岸监视系统、航空电子设备、火箭炮以及雷达配件等等。



印度航空展的目的是推动Tejas战斗机、Dhruv直升机、HTT-40训练机等本土航空产品的出口。同时也希望全球大型军工企业能够向印度中小企业和初创公司订购零配件，以及吸引外国投资来共同推动军工产品的研发。







本届印度航空展在班加罗尔附近的耶拉汉卡空军基地举行，参展人士观看了印度产光辉战斗机和俄制苏30战机的特技表演。





印度同两个核大国中国和巴基斯坦接壤，关系持续紧张。而印度空军的大多数战斗机都是苏联时期的老机型，急需进行现代化改造。

俄罗斯国家通讯社周一报道称，过去五年当中，俄罗斯共向印度提供了大约130亿美元的军火。而来自欧盟和美国的军火供应商也一直在开展游说活动，希望能够在印度军火市场上获得更大的份额。





俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使印度政府意识到了实现军火采购多样化的迫切性。因为新德里既担心俄罗斯中断供应，也担心来自西方的压力。

参加本届印度航空展的企业包括空中客车、波音、达索航空、洛克希德·马丁、以色列航空工业公司以及印度斯坦航空公司等。

印度民航公司也在迅速扩张：塔塔集团旗下的印度航空预计将以创纪录的大手笔购买500架空客及波音飞机，总价值超过一千亿美元。尽管一般认为这笔交易并不会在航空展上正式宣布，但印度大规模扩展国防能力及民用航空的努力，还是给各国参展企业带来了极大的动力。

（路透社）

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