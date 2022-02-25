印度能在俄罗斯和西方之间找到平衡吗？

（德国之声中文网）随着乌克兰战事的加剧，印度已经陷入两难境地。新德里正在努力维持其在莫斯科和西方之间的传统平衡。尽管俄罗斯因日益受到其它国家的孤立，印度仍试图避免在这场冲突中选边站。新德里迄今没有批评莫斯科对乌克兰的战争行为。

"我们在这一地区有朋友和股票"

在上周的联合国安理会，印度对谴责俄罗斯"侵略"乌克兰的决议投了弃权票，因此得到了莫斯科的赞许。在安理会提议的就目前危机召开联大特别全体会议的表决中，印度再次投了弃权票。

在上周末的一次吹风会上，印度外交秘书斯林格拉（Harsh Vardhan Shringla）表示，交战双方进行对话是唯一的出路。"我们同参与各方都有沟通。我们的总理已同俄罗斯和乌克兰总统通话。我们本质上是一个在该地区有直接利益的国家。"他补充说："我们在这一地区有朋友和股票。"

战略矛盾

印度有可能在乌克兰危机问题上沿着这条战略矛盾的路线走下去。"我想，印度的立场可以清晰地从我们对安理会第一次表决弃权的解释中反映出来"，印度前外交官瓦德瓦（Deepa Wadhwa）对德国之声说。

印度的立场源于该国对主权和领土完整的关切、尚未解决的边界纷争以及其与两个北方邻国之间问题重重的关系。 "印度倾向于俄罗斯的微妙立场是有可以理解的原因的。一个具有侵略性的俄罗斯对美国和西方是一个问题，对印度不是。北约的扩张是俄罗斯的问题，不是印度的，印度的问题是中国。"外交和国际关系问题专家雅各布（Happymon Jacob）对德国之声分析说。

他指出，美国主导的全球秩序的式微和中国作为另一极的崛起对印度构成了史无前例的挑战。而在这种背景下，让俄罗斯站在新德里一边是至关重要的。

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国防和能源领域联系密切

印度和俄罗斯传统上就有着较为密切的关系，可以回溯到冷战初期。当时印度倒向苏联，而巴基斯坦则投入西方阵营。到目前为止，俄罗斯仍然是印度最大的军事装备、零部件和技术供应方。据印度报纸《商业标准》报道，在2016年至2020年期间，印度国防采购的近50%来自俄罗斯。

比如，俄罗斯的T-90坦克是印度军队的主要坦克型号，而俄罗斯的米格和苏霍伊战斗机在印度空军的装备中发挥着重要作用。近来，印度还开始从俄罗斯引进S-400导弹防御系统，并在受到美国制裁威胁的情况下，于2018年同意购买价值50亿美元的该反导系统。

"印度近年来开始致力于使军备来源多样化，美国、以色列和法国称为主要的新伙伴。尽管如此，我们60%的国防装备仍来自俄罗斯。俄罗斯是国防和能源领域的一个战略伙伴。"印度前驻美外交官山卡尔（Meera Shankar）对德国之声表示，"我们认识到在特定历史背景下，俄罗斯对北约扩张至其家门口的合理关切被忽视，避免冲突的机会没有被利用。"

印度还是俄罗斯石油的一大消费方。双边年贸易额约为90亿美元，印度向俄罗斯出口的比重远低于进口，商品包括医药产品、茶叶、咖啡等。印度总理莫迪和俄罗斯总统普京去年曾会晤商谈两国的国防和贸易关系，并签署了一份扩展军事技术和能源合作的协议。

以往，俄罗斯也一再对联合国谴责新德里在印控克什米尔地区所作所为的决议投否决票。

印度上个月开始撤离在乌克兰的侨民

先撤离侨民

除了对印度经济和贸易带来的后果，目前的冲突直接影响到在乌克兰的数万印度公民。乌克兰有超过2万名印度留学生，主要在医学和工程技术专业，占该国国际学生总数的24%。

上个月，印度从乌克兰撤离了约4000名印度人。据印度外交部的数据，仍有16000名印度人滞留在乌克兰。

尽管来自西方和压力不断加大，印度官员和外交政策专家还是认为，新德里政府应该走一条务实的道路，避免仓促作决定。眼下当务之急是尽快从交战地区撤离印度侨民，停止敌对行动和恢复双方的对话。

印度前驻俄罗斯大使法尔马（D B Venkatesh Varma）认为，在这场不断演变的危机中，印度选择了一种审慎的平衡立场。"欧洲的安全面临威胁。要做出外交艰难抉择的是他们那一边，而不是（我们）这一边。"

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