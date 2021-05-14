 印度能否解决人口问题？ | 文化经纬 | DW | 17.07.2022

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文化经纬

印度能否解决人口问题？

近年来，中国出生率走低，预测在2023年印度人口将超过中国；未来30年，全球劳动力的约22%将来自印度。不过，印度也有自己的问题。专家指出，若不培训更多技术性人才，印度将面对巨大的失业问题。

如果技术培训不能按比例增加，失业将成为印度巨大难题 

如果技术培训不能按比例增加，失业将成为印度巨大难题 

（德国之声中文网）根据联合国的一份报告，2023年印度将超越中国，成为世界上人口最多的国家。 该报告指出，印度现有人口14.12亿，中国为14.26亿，而到2050年，这个南亚国家人口总数将达16.68亿，超过中国的13.17亿。根据该报告提供的预期值，到2050年，全球人口增长的一半以上将集中在8个国家，印度名列前茅。 

报告预期，印度的总生育率2050年将是1.78，2100年为1.69，目前是2.01。  

多年来，印度执政的印度人民党（BJP）领导人曾力推人口控制政策。但看到总生育率从2015-16年的2.2降至2019-21年的2.0，近期来，人口控制政策有所放松。  

经济学家和卫生专家认为，印度迫切需要改革其教育、经济和社会政策。该国国家公共财政和政策研究所专家查克拉博蒂（ Lekha Chakraborty ）在接受德国之声采访时强调，需提高教育质量，强化职业培训。

查克拉博蒂指出，“随着人口增加，政府必须资助更多的人。这意味着，与任何给定的人均收入相应，生产力将不得不提高。” 他表示，如果人口增加体现为更好的生产率，则能惠及经济增长，但不能低估在贫困和不平等现象扩大的背景下，人口增加对公共财政的负担，对社会保障和卫生成本方面带来的负担。

Infografik Länder mit den größten Bevölkerung ZH Traditional

迫切需要培训技能 

截至2011年，印度总人口中有一半处于劳动年龄段，未来20年内仍将如此。预计到2050年，该年龄段人口还将增加1.83亿。换言之，未来30年，全球新增劳动力的22%将来自印度。  

印度国际人口学研究所教授查托帕迪亚雅（Aparajita Chattopadhyaya ）对德国之声表示，如果技能发展步伐无相应增加，失业将是一个巨大问题。 他指出，更多的人需要被吸收到工业中来，这在未来几年应该得到优先考虑。  

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根據聯合國最新報告，全球人口將在今年突破80億，印度有望在2023年超越中國，成為世界人口最多的國家。不過與此同時，全球人口也正以二戰以後、1950年代以來最緩慢的速度增長——這是為什麼？

印度总理莫迪宣布新冠疫情封锁期延长至5月3日。但他表示，由于贫困人群生计困难，一周以后将考虑放宽部分地区的限制。印度已投入226亿美元纾困，反对派批评援助不足。

几十年来，印度经济的大部分增长依赖服务业的扩张，而服务业并不像制造业那样属于劳动密集型。  

查托帕迪亚雅教授认为，当局提出的“印度技能”动议能成为朝此方向迈出的重要一步，技能倡议涉及包括信息和通信技术（ICT）、电子和绿色能源等行业的就业能力。  

青年失业率不成比例   

根据印度经济监测中心提供的数字，由于国家经济状况让人沮丧，超过1700万有意工作的印度人——其中一半女性——未积极求职。  

由于教育不再是就业保障，许多受过教育的劳工担心失去工作和职场福利，此外，其酬薪往往低于最低工标准。  

查托帕迪亚雅认为，将来的大多数新创职业都需要高技术劳工，但因人力资本基础低以及缺乏技术工人，印度可能无法利用相关机会。他指出：“未来几年，随着人口数量增加，失业负担会不成比例地落在年轻人身上，这是我们需要考虑的因素。”  

人口老龄化给福利系统带来压力   

印度老年人口（60岁以上）规模也在扩大。根据该国统计机构提供的数字，2031年，老龄人数将达1.94亿，而2021年是1.38亿，10年间增加41%。这势将给社会保障和公共福利系统带来压力。  

公共卫生专家约翰(Jacob John) 对德国之声说，“教育和公共卫生对国家进步如此重要，但印度全然缺乏健康管理，因此，尤其是考虑到十年后甚至更长时间内的人口老龄化问题，必须强调这一点，致力于使每个人都能公平获得医疗保健”。 

他强调，随着未来几年劳动力人口增加、需要抚养的儿童数量减少，印度有一个经济增长的机会窗口，前提是，制定恰当政策，大举投资卫生、教育和治理领域。他指出："最大的问题是，我们是否愿意大量投资于该群体，以期将来得到回报？ 

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