 印度能否打赢印中″ 贸易战 ″？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2020

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时政风云

印度能否打赢印中" 贸易战 "？

日经亚洲评论近日发表文章称，印中在实控线地带发生的造成人员伤亡的冲突已经对双边贸易造成影响。印度政府正在考虑对中国企业和商品做出限制以及加征关税。文章分析认为，拒绝中国的投资，这可能为原本已显疲弱的印度经济雪上加霜。

Indien Kalkutta | China Town (DW/S. Bandopadhyay)

资料图片：印度加尔各答的中国城

（德国之声中文网）日经亚洲评论发表的文章中指出，印度方面目前考虑采取的措施包括禁止使用华为以及中国其它供应商提供的通讯设备。另外中国的汽车商品也有可能成为被制裁的目标。

两周前，印中边防军在拉达克地区加勒万河谷实际控制线附近发生造成人员死伤的冲突。印度方面称，至少有20名印军官兵在冲突中丧生，其中包括指挥官。另外印方还有10名官兵被俘。双方进行了60多小时的谈判后，中方才释放了被俘印度士兵。冲突发生后，中国方面虽然也表示中国军人也有伤亡，但是始终拒绝公布详细数字。

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中印在举行军长级会谈后有意就边界冲突推动事态降温，然而印度前驻中大使这时出面表示，习近平要为这次事件负全责。中国方面，环时总编胡锡进则是继续语带挑衅，表示印军连打架都赢不了，拿枪械也不会有胜算。 (24.06.2020)

过去20年里，印度与美国的关系在军事和政治上都相当密切，美国总统特朗普甚至力邀印度总理莫迪出席下一届七国集团峰会，但印度也一直避免与中国强碰。现在，中印关系会不会因为边界冲突而急转直下? (19.06.2020)

中印两国自周一于边境爆发45年来最严重的军事冲突后，试图透过协商来缓解紧张关系。法新社报导，周四晚间中国释放了十名被俘虏的印度士兵，不过中印官方之后都否认中方曾扣押印度士兵的消息。印度国内仍充满反中情绪。 (19.06.2020)

迫于印度国内压力，总理莫迪不能在中国面前示弱。不过，日经亚洲评论分析认为，拒绝中国的投资，这可能为原本已显疲弱的印度经济雪上加霜。

据统计，2018年，中国出口印度的商品占印度进口总量的14%。

有报道称， 印度通信部已经要求印度两家国营电信运营商BSNL（Bharat Sanchar Nigam Ltd.）和MTNL（Mahanagar Telephone Nigam Ltd.）对于此前已经确定的4G电信设备的招标方案进行重新招标，以便将华为和中兴排除在外。

业内估计，中国厂商在印度电信设备市场约占25%份额，其他主要供应商包括爱立信（瑞典）、诺基亚（芬兰）和三星（韩国）。

相关分析人士认为，禁止华为和中兴进入印度市场，可能会导致印度本土企业的采购成本上升10-15%。因为中国以外的供应商可能会因为缺少竞争而产生高溢价。

投资叫停

印度马哈拉施特拉邦政府暂停执行同中国长城汽车达成的投资协议。长城汽车今年1月已经在印度投资377亿卢比（约合4.98亿美元）建厂，按照原计划明年就可以下线销售。同时被叫停的中方投资还有北汽福田以及中国一家液压设备制造企业。

目前印度是仅次于中国、美国、日本的全球第四大汽车市场。但是印度国内汽车市场依然尚处于发展的初级阶段，千人保有量较低，而随着印度经济的发展和消费者购车需求的释放，有专家预言印度有望成为未来十年全球最具成长性的汽车市场。

观看视频 05:05

生活在新德里的中国人谈印度

更大规模冲突？

新冠疫情给印度经济造成沉重打击。国际货币基金组织对今年印度经济增长的预测从+1.9%下修为-4.5%。这将是上世纪70年代末期石油危机以来印度经济最差表现。目前印度国内感染新冠病毒人数已经超过50万，其中多数为底层收入人口。印度尼赫鲁大学东亚研究中心谢钢教授(Srikanth Kondapalli)在接受日经亚洲评论采访时表示，疫情在印度国内造成的公众不满情绪正在加重，"这可能导致同中国之间发生更大规模的军事冲突"。


 


 

 

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