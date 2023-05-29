 印度考虑猛降光伏板进口税 产品9成来自中国 | 经济纵横 | DW | 30.05.2023

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经济纵横

印度考虑猛降光伏板进口税 产品9成来自中国

消息人士称，印度考虑将光伏板的进口税减半，并同时降低光伏产品的商品与服务税，以此弥补本地产能的不足，满足不断增长的对可再生能源的需求。去年，为抑制来自中国的进口，印度对光伏产品征收高达40%的关税。

DW Sendung Eco India | Solar Application

（德国之声中文网）据路透社引述三名政府消息人士称，印度可再生能源部与财政部进行了磋商，希望批准其削减光伏板进口税的请求，削减幅度为从40%到20%。这一决定尚未最终落实。

此外，消息人士称，这两个部委可能还将建议印度商品与服务税务委员会降低光伏板的商品与服务税（GST），幅度为从2021年的12%至5%。

这些措施将有利于印度光伏能源巨头如Tata Power、Adani Green以及Vikram Solar。尽管获得光伏能源供应的合约，但他们面临本土设备短缺的局面。

抑制中国进口 加强可再生能源自主

2022年4月，印度对进口光伏板征收40%的关税，对光伏电池征收25%的关税，以此抑制来自中国的进口。印度总理莫迪希望加强本国的可再生能源自主。

然而，一名消息人士称，印度本土的产能却滞后，需要进口来填补缺口。

欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

莫迪希望在2031-2032年实现安装365兆瓦光伏电能的目标。印度正在推进从电动汽车到可持续航空燃料的一系列绿色能源运动。

目前，印度每年的光伏产能为32兆瓦，但随着商业、工业界需求上升，绿色低价能源的需求是52兆瓦。

一名政府官员称，印度接下来两年队光伏板的进口"预计为每年近8-10兆瓦"。

九成光伏板曾来自中国

政府数据显示，2021-2022年，印度进口了价值30亿美元的光伏板，其中92%来自中国。消息人士称，减税措施有望使进口光伏板的成本降低五分之一，从而接近印度本土生产的产品价格。

（路透社）

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