印度總理莫迪訪美 兩國關係有望更上層樓

（德國之聲中文網）在美國尋求抗衡中國影響力之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）週二（6月20日）出發前往美國，展開為期3天的國事訪問。法新社指出，印度方面認為此行深具歷史意義，將能擴大、鞏固與美國的關係。

莫迪曾多次赴美，上一次正式出訪是2021年9月；不過，這是他首度以外交上最高規格的國事訪問方式出訪美國。

「這不是常規的出訪，這是印度和美國之間根本上的轉捩點。」新德里的亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）學者莫漢（C. Raja Mohan）告訴路透社：「這不是抑制中國或反中的問題，而是關乎在亞洲建立新的權力平衡。亞洲是多極的，沒有單一勢力主宰。」

根據印度總理辦公室，莫迪21日將首先到紐約的聯合國總部參加「國際瑜珈日」活動，接著去華府會晤拜登，並接受國宴款待。此外，他還會在美國國會發表演說。亞洲國際新聞（ANI）報導，莫迪也將與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面。

美印需互助以應對中國？

據印度總理辦公室公布的行前發言稿，莫迪說印度和美國在國防工業、太空、量子、人工智慧、生物科技等領域持續深化合作，並且共同致力於推動「自由、開放、包容的印太區域願景」；他此行與拜登會面，也有助於促進二十國集團（G20）、四方安全對話（QUAD）和印太經濟框架（IPEF）等多邊體系運作。

本月初，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）造訪新德里時，宣布與印度一同建立了「充滿野心、嶄新的國防工業合作藍圖」。法新社指出，這可能跟一項價值數十億美元的計劃有關。雙方就此已討論多時，而美國可能在莫迪到訪時正式宣布批准此計劃：讓奇異公司（General Electric）在印度生產噴射引擎，供印度國產的戰鬥機使用。

亞洲集團（The Asia Group）的分析師馬利克（Ashok Malik）向法新社表示，「實用主義和政府層面的深度聯盟」定調了美印關係，且具有非常強大的經濟和商業紐帶。他還說，隨著中國逐漸在區域內顯露出「超常自信」，印度身為崛起的大國，非常重要。

美聯社引述金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）外交學者米斯拉（Jitendra Nath Misra）觀點稱，因為中國正逐漸追上美國，且中國的經濟規模比印度大上許多，因此美印在面對中國時相互需要，無法單打獨鬥。

路透社指出，冷戰時期印度與美國對彼此都不信任，但在近幾任美國總統任內，跟印度加強關係有了跨黨派的支持，兩國過去20多年來也越走越近。以此為基礎，拜登進一步深化跟印度的合作，視之為對抗中國影響力、強化印太區域安全的重要夥伴。而隨著印度與中國關係惡化，印度也逐漸朝西方靠攏。

印中邊境衝突多年未解，今年初又因主權爭議區域的地名命名問題，再度爆發外交口角。此外，雙方政府近期皆以拒發簽證的方式，迫使對方國家的記者離境，此事也加大了兩國矛盾。莫迪這次出訪美國前接受《華爾街日報》訪問時說，除非邊境能實現和平穩定，否則印中關係難有進展。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



美印之間的「尷尬現實」

中國官媒《環球時報》20日的報導內，對於莫迪此行是否代表美印關係強化，抱持懷疑態度。該報訪問復旦大學南亞研究中心副主任林民旺，稱印度本質上是「騎牆派」。林民旺認為，美方稱莫迪訪美是「轉折時刻」，只是「一廂情願」的說法，這種期待「註定會落空」，「因為印度只想要好處，不會承擔美國盟友的義務」。

喬治城大學（Georgetown University）外交學院學者努爾丁（Irfan Nooruddin）告訴DW，印度感受到中國的威脅，而美國又把中國視為21世紀最大的安全挑戰，這促使印美逐漸靠近。然而，在這種背景下，還是存在著一種「尷尬的現實」，那就是印度的民主體制並不像過去那麼健全，在宗教、新聞、公民社會方面的人權紀錄都引發質疑。

「拜登把民主對抗非民主當作外交政策的組織原則，從這個觀點來看，如果印度是個蓬勃發展的民主國家，那可方便多了，」努爾丁說。但也有專家說，跟中國相比，印度至少還是個民主政體。華府智庫布鲁金斯學會（Brookings Institution）學者馬丹（Tanvi Madan）告訴DW，美國接受了印度選民選出來的領袖、認知到自身對印度內政影響有限；儘管如此，「印度的民主狀況確實是美國會考慮的問題」。

馬丹進一步表示：「如果中國不希望看到美印關係密切，那也許之前對印度的態度就應該不要那麼強硬。」馬丹說，任何了解印度的人都知道該國珍視其獨立性，未必樂於結盟，「但當它面臨更大的挑戰，就會克服這種猶豫不決」。

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

印俄關係是隱憂

印度擁有巨大的市場，且很有潛力成為中國供應鏈的替代，但印度與俄羅斯的關係仍讓美國有疑慮。印度政府並沒有明確譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，且持續向俄國購買低價的石油。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者坎普（Donald Camp）告訴法新社，雖然美國會催促印度對俄國採取進一步措施，但似乎並未對美印關係進展帶來巨大的阻礙。

美聯社分析，印俄之間在國防、核能等領域有合作，這樣的關係持續了數十年；不過，白宮從莫迪近期的公開言論觀察到一些跡象，顯示印度隱約在遠離俄國，這代表印度希望其軍事設備來源能夠更多元化，且印度政府也意識到中俄友好對印度可能有影響。

CSIS的美印政策研究學者羅索（Richard Rossow）告訴美聯社，白宮雖然不希望印度繼續向俄國買石油，一方面也不願就此切斷跟印度的關係，因此會透過細微、適當的方式「輕輕推」印度，不會讓此事變成決定性因素。

（綜合報導，DW駐華盛頓記者Janelle Dumalaon對此文亦有貢獻）

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