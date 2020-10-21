印度称扣押越界解放军 中方强调是“走失”

（德国之声中文网）据法新社报道，印度军方周六（1月9日）发表声明称，在中印边境拉达克地区扣押了一名中国士兵。声明说，这名解放军士兵周五凌晨在拉达克地区中印边境实际控制线（即两国边界）的印度一侧被 "抓获"，随即遭到拘留。

印度军方声明还称："正在按照规定的程序处理这名解放军士兵（越境事件），调查他是在什么情况下越过实际控制线"。

中共喉舌媒体《环球时报》主编胡锡进在社交媒体上确认，"一名中国士兵在中印西段边境地区迷路，被印方扣留"。他说，"当地已经下过大雪，军人迷路很容易发生。过去双方士兵因迷路越界的情况屡见不鲜，两军有就这类情况进行沟通的一套机制，最新事件应该也能按这套机制解决"。

中国军网以及《解放军报》的官方微博也发消息称，"1月8日凌晨中国边防部队一名士兵因天黑、地形复杂等原因走失，边防部队第一时间向印方通报并希望协助搜寻救援。后印方回复找到，待请示上级后归还移交中方"。

中国军方的报道还指出，个别印度媒体对此事有一些炒作，"与事实不符"，并呼吁印方"遵守两国有关协议协定，抓紧向中方移交走失人员"，以便"为当前中印边境局势降温缓局增添积极因素"。

报道同时提到，去年10月下旬也出现过类似事件，当时中方一名士兵"应牧民请求帮助寻找牦牛迷路走失"，后由印方移交中国边防部队。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



去年6月，中印在拉达克地区边境发生了长达一个月的军事冲突，导致20名印度士兵阵亡。随后，双方都向局势紧张的该地区派遣了数万名士兵和重型武器。目前，该地区处于严寒的冰冻季节。

印度和中国在边界问题上争执了70年，并于1962年发生为期一个月的边境战争。双方互相指责对方为目前的对峙状态负责。经过多轮谈判，僵局仍未有解。

印度外交部周五表示，双方已同意进行新一轮的高级别军事会谈。该部发布的一份声明中说，"与此同时，双方一直保持着基本层面的沟通，以避免任何误解和误判"。

张平/ 王凡（美联社、法新社、路透社等）

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