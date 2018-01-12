印度私刑泛滥 都是社交软件惹的祸？

（德国之声中文网）事件的情节非常相似：首先通过WhatsApp谎称该地区有人想绑架儿童。然后一伙愤怒的人群袭击当地居民不认识的无辜的年轻人。许多情况下受害者被殴打致死。

最近的一起事件发生在上个周末，四名妇女在古吉拉特邦遭到殴打，其中一人被送入医院后伤重不治身亡。而在马哈拉施特拉邦上周末也发生一起类似事件，5名男青年被暴徒殴打致死，警方同样是未能制服暴徒。直到事后一些肇事者才被逮捕。

马哈拉施特拉邦内政部长迪帕克·瓦桑特·克萨卡尔（Deepak Vasant Kesarkar） 在印度电视台说："所有参与作案者都必须受到严厉惩罚，我呼吁全体人民，不要盲目相信社交网络传播的内容。如果有怀疑，应该报警，但是任何人都不能枉法。散布假消息将受到严厉惩罚。"

最近发生的一系列事件的导火索显然是来自巴基斯坦的一个视频。该视频本是为了介绍拐骗儿童的危险。但是WhatsApp展示的只是一个骑摩托车者强行带走一个小孩的画面。

现在，印度警方驾驶着带有高音喇叭的警车走村串巷，告诫百姓不要相信和传播假消息，讲解散布谣言的后果。

据媒体报道，去年印度至少发生过22起此类事件。印度有超过10亿的移动通讯用户，传播信息的通讯服务应用程序非常受欢迎。仅Facebook的子公司WhatsApp就有20万印度人注册。然而，虚假新闻也因此得到迅速传播。