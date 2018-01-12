 印度私刑泛滥 都是社交软件惹的祸？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2018

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时政风云

印度私刑泛滥 都是社交软件惹的祸？

印度的私刑数量正在以惊人的速度增长。这样的状况显然和通过WhatsApp等通信服务传播的假新闻分不开。根据来自印度各地的相关报道，这些事件的情节都大同小异。

App-Icons von Facebook und WhatsApp (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

社交网络也可能成为传播假新闻的平台

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（德国之声中文网）事件的情节非常相似：首先通过WhatsApp谎称该地区有人想绑架儿童。然后一伙愤怒的人群袭击当地居民不认识的无辜的年轻人。许多情况下受害者被殴打致死。

最近的一起事件发生在上个周末，四名妇女在古吉拉特邦遭到殴打，其中一人被送入医院后伤重不治身亡。而在马哈拉施特拉邦上周末也发生一起类似事件，5名男青年被暴徒殴打致死，警方同样是未能制服暴徒。直到事后一些肇事者才被逮捕。

马哈拉施特拉邦内政部长迪帕克·瓦桑特·克萨卡尔（Deepak Vasant Kesarkar） 在印度电视台说："所有参与作案者都必须受到严厉惩罚，我呼吁全体人民，不要盲目相信社交网络传播的内容。如果有怀疑，应该报警，但是任何人都不能枉法。散布假消息将受到严厉惩罚。"

最近发生的一系列事件的导火索显然是来自巴基斯坦的一个视频。该视频本是为了介绍拐骗儿童的危险。但是WhatsApp展示的只是一个骑摩托车者强行带走一个小孩的画面。

India Mumbai - Surfen auf dem Handy (Getty Images/AFP/I. Mukherjee)

（资料照片）社交通讯软件在印度民众当中颇为普及

现在，印度警方驾驶着带有高音喇叭的警车走村串巷，告诫百姓不要相信和传播假消息，讲解散布谣言的后果。

据媒体报道，去年印度至少发生过22起此类事件。印度有超过10亿的移动通讯用户，传播信息的通讯服务应用程序非常受欢迎。仅Facebook的子公司WhatsApp就有20万印度人注册。然而，虚假新闻也因此得到迅速传播。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    夜色降临

    每当夜色降临，“Social”餐馆摇身变为一家夜总会，也到了梅赫鲁尼萨·阿里（ Meherunnisa Shaukat Ali）上班的时间。她检查客人的手提包，没收毒品，决定谁能进、谁不能进。这位30岁的印度妇女是新德里最著名夜总会之一的女门卫。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    夜总会的工作

    “Social”是印度首都新德里繁华闹市区最著名的一家夜总会。来这里通宵跳舞的通常是年轻人和“不差钱”的富人。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    男人圈中的女人

    在这个以男性为主的行业中，梅赫鲁尼萨担负着特别的任务。俱乐部老板阿姆拉尼（Riyaaz Amlani）说:“为了让女客人有安全感，我们决定雇佣女工作人员。”这样女客可以直接接受女门卫的检查。梅赫鲁尼萨给我们提供了一个了不起的开端。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    不一般的姐妹

    一旦黑夜结束，梅赫鲁尼萨（右）和她的妹妹塔拉努姆（Tarannum ）便奔向邻近的出租车站。她妹妹也在同一繁华闹市区的一家夜总会工作。姐妹俩每月可以挣3万卢比，约合465美元。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    黑制服换成鲜艳民族服装

    夜晚降临，她们穿上黑色制服；到了白天，她们脱掉制服、换上色彩鲜艳的印度民族服装，开始履行家庭主妇的义务。图中展示的是她们正在采购穆斯林开斋节的过节用品。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    赚钱养家的姐妹

    自从她们的父亲失业之后，梅赫鲁尼萨和妹妹塔拉努姆便担负起养家糊口的重担。这是一张全家福：父母、姐妹俩和她们的孩子。他们一起生活在一个狭小的一居室。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    有父母的信任

    梅赫鲁尼萨说，她并非一直获得家人的支持。直到今天她的哥哥有时还会问她知不知道这是一个什么职业。30岁的梅赫鲁尼莎说：“但是这并不能令我产生动摇。因为我的父母相信我。”

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    母亲的支持

    当年是母亲坚持送梅赫鲁尼萨去学校读书，而父亲开始曾认为没有必要。因为至今印度仍有很多女孩子不接受学校教育。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    打破印度传统

    梅鲁赫尼萨从事的工作打破了多项印度传统。因为对于许多印度妇女来说，她们的生活道路已经注定：结婚生子，服侍丈夫。印度的职业妇女只占该国妇女总数的不到三分之一。有些妇女甚至被禁止迈出家门半步。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    身体要强壮

    在健身房,梅赫鲁尼萨和妹妹通常也是这里唯一的女性面孔。尽管如此，她们仍每天来这里锻炼。因为她们必须锻炼得强壮，才能对付夜总会的醉汉，必要时将他们“扔出去” 。

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    新德里夜总会的女门卫

    为工作感到自豪

    梅赫鲁尼萨的勤奋得到回报。她深受客人好评，特别是年轻女性说有她在就有安全感。梅赫鲁尼萨说，做女门卫不是一份轻松的工作。但是我为自己的工作感到自豪。

    作者: Nina Niebergall


 

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新德里夜总会的女门卫

她是印度人、穆斯林，也是一家夜总会的门卫。在重男轻女的印度，她的职业不同寻常，而且十分不易。 (23.07.2017)  

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