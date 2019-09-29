印度禁洋葱出口 治标不治本？

（德国之声中文网）洋葱是印度人饮食中不可或缺的食材，也是在印度最具政治敏感性的蔬菜，洋葱价格飙升甚至曾导致印度政府下台。如今关键的地方州选举在即，其中包括洋葱重要产地马哈拉施特拉邦，也难怪印度政府急欲限制洋葱价格上涨带来的政治影响。

自今年以来印度洋葱价格持续上涨，而多个洋葱产地连日降雨，导致近几周内多个印度城市的洋葱价格翻了一番。印度的洋葱收成此前因去年干旱及今年季风雨延迟锐减，随后的洪灾更使情况雪上加霜，如今每公斤洋葱零售价徘徊在60至80卢比间（约1欧元）之间。而就在不到一年前，印度部分地区的洋葱一度爆跌至每公斤1卢比，农民因此怨声载道。

"这纯粹是政府的一种本能反应。其实洋葱出口只占总产量的极少部分，约10%到12%。" 农业贸易专家钱德拉施卡(G Chandrashekhar)对德国之声表示："我认为政府只是想展示出他们是有所作为的。"

恶性循环

印度政府的最新举措其实已经成为一种令人习以为常的循环：洋葱价格因为天气因素飙升，政府实施出口限制并打击囤积行为，价格通过新收成回稳，供过于求造成价格探底，农民寻求政府协助，政府放松出口禁令，价格在天气因素影响前先一步上涨，之后又是新的循环。

专家表示，印度政府必须打破这样的循环，停止采取禁止出口等"缺乏理性"的措施来解决供给冲击。

"在出现盈余的期间，政府急于花费数百万卢比支持农民，向其购买农产品。政府花在刺激价格上涨的开支，原本可以用于兴建存储用的基础设施。" 钱德拉施卡如此分析道。"但是政府并不热衷于解决问题。因为遗憾的是，他们不会因为解决了问题而挣到政治得分。"

钱德拉施卡还建议，政府应该将注意力放在脱水洋葱等增值产品上，协助在洋葱种植地区设立加工厂。

"反农民"的举措

莫迪政府的洋葱出口禁令是印度为降低消费者负担出台的最新策略。今年六月，印度取消了对洋葱的10%出口补贴，以维持价格稳定。九月中旬，新德里设定了洋葱每吨850美元的最低出口价。出口商抱怨价格过高，可能使其主要出口国孟加拉、阿联酋和马来西亚转而选择中国其它卖家的产品。

批评者认为，印度政府人为打压价格的措施伤害了不断被中间商剥削的农民。

钱德拉施卡表示："禁止出口是'反农'的举措。为何农民要被剥夺获取更高利润的机会？"

出口禁令的影响

印度邻国孟加拉国已经感受到洋葱出口禁令带来的震荡。当地洋葱价格在印度政府宣布禁令数小时后暴涨。孟加拉《每日星报》（The Daily Star）报道，该国各地批发市场的洋葱价格上涨，贸易商担忧价格会持续攀升。

2017年，孟加拉国向印度进口总值近6000万美元的洋葱，约占印度洋葱出口总量的60%。

据《海湾消息报》（Gulf News）报道，在印度洋葱的主要进口国阿联酋，洋葱价格也开始上升。印度洋葱深受该国的南亚移民欢迎。