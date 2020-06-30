 印度禁抖音微信 老百姓怎么说？ | 文化经纬 | DW | 01.07.2020

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文化经纬

印度禁抖音微信 老百姓怎么说？

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

China App TikTok (Reuters/Danish Siddiqui)

TikTok也被印度禁止使用

(德国之声中文网) 印度近日对59个中国手机APP发出使用禁令，其中包括在印度非常火的TikTok（抖音）、微信、UC浏览器等。针对禁令，印度官方给出的理由是国家安全和隐私方面的考量。

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在中印边界加纳万河谷的冲突之后，印度反中情绪高涨，政府更宣布禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的Tiktok。 (01.07.2020)

日经亚洲评论近日发表文章称，印中在实控线地带发生的造成人员伤亡的冲突已经对双边贸易造成影响。印度政府正在考虑对中国企业和商品做出限制以及加征关税。文章分析认为，拒绝中国的投资，这可能为原本已显疲弱的印度经济雪上加霜。 (29.06.2020)

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在不久前的6月，中印刚在边境发生流血冲突，导致印方至少20名士兵丧生，这在印度引起民愤，人们走上街头进行大规模的抗议，呼吁抵制中国产品。

对于这次禁用中国APP，有印度分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。一位生活在新德里、希望匿名的律师对德国之声表示，"印度在军事上没有能力与中国抗衡，因此要使用商业软实力让中国为其在边境的所作所为付出代价"。

轮到印度APP"接手"

本月的早些时候，印度就曾尝试禁止中国字节跳动公司的抖音APP，只是在公众强烈反对下一度取消了该禁令。

微信和抖音在印度有数百万用户，同时UC浏览器也大有要取代谷歌Chrome浏览器的势头。许多可以使用补丁蜂窝数据的用户可以通过UC浏览器的压缩数据功能加速蜂窝数据的传输。同时，中国的小米公司已经于2020年第一季度占领了印度30%的智能手机市场。

但是对于生活在印度西孟加拉邦奇苏拉市的查特吉（Aliva Chatterjee）来说，印度如今禁止使用中国应用程序并不会令她感到惊讶。她说："我主要使用TikTok来编辑视频，但现在我将简单地转向使用另一个应用程序，例如InShot。"她对禁令持乐观态度，并补充说："随着像Shein这样的应用程序被禁止，印度应用程序可以接手，这将有助于印度经济的增长。"

观看视频 02:33

怎麼用抖音賺錢？

查特吉的观点已被包括TikTok，Shein，微信和微博在内的数百个中文应用程序用户共享。印度在推出禁令并发表声明后，一位用户在Instagram上写道："我们不再想要TikTok，再见了，TikTok。"那些支持TikTok的人被其他用户贴上了"叛国"的标签。

对于生活在古吉拉特邦苏拉特市的居民可汗（Salman Khan）来说，TikTok是成名的途径。他说，由于使用该应用程序，他已成为社交媒体上的目标。 "你会为了成名而成为这个国家的叛徒吗？"社交媒体平台Instagram上的一位用户向可汗发问道。

另一位印度民众高沙尔（Avishek Ghoshal）告诉德国之声："坦白说，TikTok消失后，我感觉很好。在TikTok上制作视频并没有创造实际的价值……同时，请政府彻底禁止该应用程序。因为u钱你仍然可以从应用程序商店安装这个程序。" 。下载应用的设备无法自动删除这些应用。

禁令威胁吓跑中国投资

禁令给商业留下了一个灰色地带，因为一些被禁止的应用程序得到了中国企业集团腾讯的支持。这家科技巨头已经投资了许多印度初创公司，包括食品配送公司" Swiggy"，即时通讯工具" Hike"和医疗应用" Practo"。许多人担心该禁令会阻碍中国在印度的投资。

同时，中国外交部发言人赵立坚周二表示，印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内国际投资者的合法权益。

新德里政府还因仅将禁令应用到某些应用而受到批评，称它忽略了一些其它的由腾讯支持的游戏应用，例如网络大型射击游戏PUBG，该应用也得到了Paytm的支持。Paytm是印度流行的数字支付系统，由另外一个中国电子商务集团--阿里巴巴集团提供支持。

根据印度阿萨姆邦国立法律大学和司法学院学生巴纳吉（Shrestha Banerjee）的说法，如果该禁令不能解决整个供应链问题，那将是徒劳的。 "由于中国是印度最大的贸易伙伴之一，许多投资将停滞不前，贸易将遭受逆差。我们需要确定中国在我们生活中具体扮演了什么角色。并且在采取这种严厉行动之前，我们需要准备好本地业务的替代方案……"，巴纳吉说。

但是对于孟买加特寇帕尔（Ghatkopar）地区的蔬菜销售商毛里雅（Ashutosh Maurya）来说，禁止TikTok是一件好事。 "贫民窟里的人死于在屋顶和铁轨上拍摄视频。现在，这些人将留在家里。中国对我们有多大程度的渗透，只取决我们给他多少渗透的空间。"

 

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