印度禁抖音微信 老百姓怎么说？

(德国之声中文网) 印度近日对59个中国手机APP发出使用禁令，其中包括在印度非常火的TikTok（抖音）、微信、UC浏览器等。针对禁令，印度官方给出的理由是国家安全和隐私方面的考量。

在不久前的6月，中印刚在边境发生流血冲突，导致印方至少20名士兵丧生，这在印度引起民愤，人们走上街头进行大规模的抗议，呼吁抵制中国产品。

对于这次禁用中国APP，有印度分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。一位生活在新德里、希望匿名的律师对德国之声表示，"印度在军事上没有能力与中国抗衡，因此要使用商业软实力让中国为其在边境的所作所为付出代价"。

轮到印度APP"接手"

本月的早些时候，印度就曾尝试禁止中国字节跳动公司的抖音APP，只是在公众强烈反对下一度取消了该禁令。

微信和抖音在印度有数百万用户，同时UC浏览器也大有要取代谷歌Chrome浏览器的势头。许多可以使用补丁蜂窝数据的用户可以通过UC浏览器的压缩数据功能加速蜂窝数据的传输。同时，中国的小米公司已经于2020年第一季度占领了印度30%的智能手机市场。

但是对于生活在印度西孟加拉邦奇苏拉市的查特吉（Aliva Chatterjee）来说，印度如今禁止使用中国应用程序并不会令她感到惊讶。她说："我主要使用TikTok来编辑视频，但现在我将简单地转向使用另一个应用程序，例如InShot。"她对禁令持乐观态度，并补充说："随着像Shein这样的应用程序被禁止，印度应用程序可以接手，这将有助于印度经济的增长。"

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查特吉的观点已被包括TikTok，Shein，微信和微博在内的数百个中文应用程序用户共享。印度在推出禁令并发表声明后，一位用户在Instagram上写道："我们不再想要TikTok，再见了，TikTok。"那些支持TikTok的人被其他用户贴上了"叛国"的标签。

对于生活在古吉拉特邦苏拉特市的居民可汗（Salman Khan）来说，TikTok是成名的途径。他说，由于使用该应用程序，他已成为社交媒体上的目标。 "你会为了成名而成为这个国家的叛徒吗？"社交媒体平台Instagram上的一位用户向可汗发问道。

另一位印度民众高沙尔（Avishek Ghoshal）告诉德国之声："坦白说，TikTok消失后，我感觉很好。在TikTok上制作视频并没有创造实际的价值……同时，请政府彻底禁止该应用程序。因为u钱你仍然可以从应用程序商店安装这个程序。" 。下载应用的设备无法自动删除这些应用。

禁令威胁吓跑中国投资

禁令给商业留下了一个灰色地带，因为一些被禁止的应用程序得到了中国企业集团腾讯的支持。这家科技巨头已经投资了许多印度初创公司，包括食品配送公司" Swiggy"，即时通讯工具" Hike"和医疗应用" Practo"。许多人担心该禁令会阻碍中国在印度的投资。

同时，中国外交部发言人赵立坚周二表示，印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内国际投资者的合法权益。

新德里政府还因仅将禁令应用到某些应用而受到批评，称它忽略了一些其它的由腾讯支持的游戏应用，例如网络大型射击游戏PUBG，该应用也得到了Paytm的支持。Paytm是印度流行的数字支付系统，由另外一个中国电子商务集团--阿里巴巴集团提供支持。

根据印度阿萨姆邦国立法律大学和司法学院学生巴纳吉（Shrestha Banerjee）的说法，如果该禁令不能解决整个供应链问题，那将是徒劳的。 "由于中国是印度最大的贸易伙伴之一，许多投资将停滞不前，贸易将遭受逆差。我们需要确定中国在我们生活中具体扮演了什么角色。并且在采取这种严厉行动之前，我们需要准备好本地业务的替代方案……"，巴纳吉说。

但是对于孟买加特寇帕尔（Ghatkopar）地区的蔬菜销售商毛里雅（Ashutosh Maurya）来说，禁止TikTok是一件好事。 "贫民窟里的人死于在屋顶和铁轨上拍摄视频。现在，这些人将留在家里。中国对我们有多大程度的渗透，只取决我们给他多少渗透的空间。"