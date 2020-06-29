印度确诊数全球第三 北京疫情仍有传播风险

(德国之声中文网) 在上周世卫数度出面警告全球新冠疫情仍持续攀升後，周日 (7月5日) 多国传出新的疫情。印度单日通报将近2.5万起新的确诊案例，让累计确诊案例逼近70万。此外，有1万9千人因染上新冠病毒而病亡。印度的累计确诊案例已超越确诊数第三多的俄罗斯。

面对确诊数持续激增，印度政府宣布将不重新开放泰姬陵，因为该古迹所在的城市阿格拉市仍爆出新的疫情。政府的公告写道：「为了维护公共利益，我们决定目前仍不适合重新对外开放阿格拉市的古迹。」

同一天，俄罗斯也通报了6736起新冠确诊案例，将累计确诊案例提升至681251。此外，也有134人因染病而亡，将累计病亡人数提升至10161例。邻近俄罗斯的哈萨克斯坦周日也宣布实行第二波的全国封锁，下令在未来两周全面关闭购物中心丶健身房丶游泳池丶理发店与美容店。

而近期疫情逐渐缓和的西班牙周日却又传出西北方的加利西亚 (Galicia) 因爆出新的疫情，下令对约70万的居民实行封锁。前一天，加泰罗尼亚也宣布为了抑制疫情扩散，将对该自治区首府巴赛隆纳西边的城市实施封锁。

住在西班牙北部卢戈 (Lugo) 地区的人民在周五 (7月12日) 前都无法离开该区域。当地政府强调，只有需要到外地工作的人才能离开。当地卫生官员表示，这波新的疫情与当地几间酒吧有关，加利西亚总共有258起新案例，卢戈则有117起新确诊案例。

伊朗也爆出新一波的疫情。该国卫生部发言人周日透过国营电视台表示，伊朗周日新增163起病亡案例，是疫情爆发以来的新高，这也使伊朗累计病亡案例提升至11571。此外，伊朗也新增2560起确诊案例，将累计确诊案例提升至240438。

中国：北京疫情仍有传播风险

中国首都北京的疫情过去7天仍呈现个位数增长，北京市官方周日 (7月5日) 表示，该市疫情可防可控可预期，但仍存在传播风险。北京周日下调六个地区的风险等级，目前仅剩丰台区的花乡地区为高风险区，剩馀有22个地区为中风险地区。

北京市疾控中心周日表示，北京在6月11日至7月4日间新增了334起新冠确诊案例，其中有47%是新发地市场的工作人员，大多数的案例集中在丰台区和大兴区。中国国家卫健委则周日通报，北京以外的其他省份过去5天都未出现本土新冠案例，不过包含甘肃省丶上海市与江西省都传出有从俄罗斯通过航空路线输入的案例。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)