印度眼中的安全威胁：中国第一美国第二

（德国之声中文网）根据一项新的民意调查，印度将美国视为仅次于中国的最大军事威胁，并且在乌克兰战争问题上更多的归咎于北约和华盛顿，而不是俄罗斯总统普京。

中国是最大威胁

据英文《南华早报》报道，总部位于美国的商业民调机构Morning Consult的一项调查显示，在1000名受访者当中，有大约43%将中国视为最大的威胁。这两个邻国之间存在长久的边界纠纷，而自从2020年双方军队在边境地带爆发冲突之后，中印关系一直紧张。

2022年12月，中印军队于印度东端、与中国接壤的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh state）塔旺地区（Tawang）爆发冲突。中国声称拥有该地区的全部主权，并称该地区为藏南。两方互控对方士兵刻意先跨越西段边界，冲突擦枪走火。有媒体报道称，印度总理莫迪因中印边境冲突而面临着国内越来越大的压力。

美国是第二大威胁

根据Morning Consult周二晚间发布的调查结果，22%受访者将美国视为印度的第二大安全威胁，甚至比宿敌巴基斯坦的排名还更靠前。

负责监督问卷调查过程的弗里斯比（Sonnet Frisbie）和莫斯科维茨（Scott Moskowitz）指出，虽然（美国和印度）这两个世界上最大的民主国家看起来似乎是天然的伙伴，尤其考虑到它们与中国之间的互不信任，“但是印度仍然有足够的战略理由对这个西方超级大国保持警惕”。

这两位负责人还指出：“随着华盛顿和北京之间的紧张气氛不断升级，印度公众可能会担心被卷入美中冲突之中，这样的冲突会危害地区安全稳定，也会给印度带来风险。”

乌克兰问题上的中立态度

在乌克兰战争爆发之后，西方国家纷纷争取拉拢印度，希望新德里能够加入谴责甚至制裁莫斯科的行列之中，但是印度方面始终维持官方上的中立态度，即使面对来自Quad四方安全对话伙伴（美国、日本和澳大利亚）的压力也没有动摇。

在联合国关于谴责俄罗斯的表决中，印度选择弃权，同时敦促通过外交斡旋来解决乌克兰战争所引发的粮食和肥料供应紧缺。此外印度也在持续以低价大举购入俄罗斯石油。

在与俄罗斯保持能源和安全合作方面，多数印度民众仍然采取支持态度。在上述民调中，六成的受访者认为政府应该继续从俄罗斯购买石油，48%的人认为俄罗斯应该继续作为印度首选的军备供应国，相比之下认为应该首选从美国购入武器的比例为44%。

印度是俄罗斯武器的全球最大买主，而在西方国家联合对莫斯科采取制裁之后，印度买入了大量石油，使俄罗斯得以维持石油出口方面的收入。

研究机构TS Lombard的首席印度经济研究员德威施瓦（Shumita Deveshwar）认为，更多印度人认为美国和北约应该为乌克兰战争爆发负责，因为“相比之下，印度和俄罗斯在冷战期间和印度独立后时期所形成的历史性联系，要比和美国之间相对较新的关系更为深厚”。

这位学者也指出，俄罗斯长期作为印度主要军火和廉价石油供应商的形象也深深根植于民众的观念之中，这一固有印象需要更长的时间才能改变。

（南华早报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。