印度的困境之三：来自世界的呼唤

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印度正处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对它以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第三部分：来自世界的呼唤。
英国《金融时报》报道称，美众议院议长南希·佩洛西计划下个月访问台湾，以示对台北的支持。若成行，这将是25年来美国众议院议长首次访台。不过该报道也指出，美国政府对于佩洛西是否应访台仍存在分歧。毕竟，此举必将激怒北京。
流亡的藏传佛教精神领袖达赖喇嘛上周抵达印度与中国接壤的偏远山区拉达克，进行为期一个月的访问。专家说，鉴于印中之间的紧张关系，达赖喇嘛在该地区的任何言行都具有重要意义。
美国务卿布林肯在乔治华盛顿大学发表的对华政策演讲，阐述了美国政府在未来十年对中战略的愿景、目标、政策和手段。尽管很多人对它做了不同的解读——有人认为没有太多新意；有人认为它可以类比当年凯南的遏制苏联的五千字长电报，是美国新时期的对华政策指南，但不管从哪个角度解读，大概很少有人会否认它的重要性——美国对华战略和政策的完整性第一次得到清晰展示。
美国5月的外交重头戏放在亚洲，5月12日召开美国东盟峰会；5月20日，拜登总统开始访问韩日，并进行四国安全对话领导人会谈。毫无疑问，这一连串活动都针对中国，中国是美国此次亚洲外交的不在场主角。
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