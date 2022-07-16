印度的困境之三：来自世界的呼唤

客座评论：内外兼修 锁住中国——美国对华新战略

美国务卿布林肯在乔治华盛顿大学发表的对华政策演讲，阐述了美国政府在未来十年对中战略的愿景、目标、政策和手段。尽管很多人对它做了不同的解读——有人认为没有太多新意；有人认为它可以类比当年凯南的遏制苏联的五千字长电报，是美国新时期的对华政策指南，但不管从哪个角度解读，大概很少有人会否认它的重要性——美国对华战略和政策的完整性第一次得到清晰展示。