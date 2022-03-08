印度的困境之一：走火入魔的老友

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印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。
在巴厘岛G20峰会期间与中国外长王毅进行了一场马拉松式的会谈之后，美国国务卿布林肯次日透露，拜登和习近平有可能即将通话。
第十四次金砖峰会周五闭幕，各国领导人通过线上会谈达成了一份《北京宣言》。作为主办方，中国希望利用峰会达到什么政治目标？和北京一直关系冷淡的印度在这次峰会上起到了什么作用？而金砖国家是否能像普京声称的那样，构成和西方工业国家相抗衡的力量？德国之声就这些问题采访了德国全球及区域问题研究所（GIGA）的学者普利斯-汉森博士。
德国《世界报》关注“比以往任何时候都紧密”的中俄关系及其给西方世界带来的挑战。《威悉信使报》则援引一名经济界领袖指出：“以贸易促改变已失败”。
中俄两国领导人上周通电话相互表达支持。德语媒体注意到，北京和莫斯科官方发布的有关这场对话的信息内容有所不同。此外，俄罗斯成为中国最大的原油供应国也引起关注。
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