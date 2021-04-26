印度：疫情肆虐苦不堪言，黑市猖獗雪上加霜

（德国之声中文网）库马尔(Anumeha Kumar)在印度南部城市海德拉巴做银行职员，不幸感染上冠状病毒入院治疗。她的家人不得不拿出近4.3万印度卢比（480欧元），通过黑市获得抗病毒药物瑞德西韦。

“我们没有其他选择，因为她需要这种药，而任何地方都找不到。”她的哥哥普拉迪普告诉德国之声说， “所有的药店都说他们已经没货了，我们到处都问过了。”

瑞德西韦被广泛用于症状严重的冠状病毒感染者。100毫克小瓶装药物的原价在1,000-5,400卢比之间。

在中部城市印多尔，45岁的出租车司机拉尔（Rattanjeet Lal）上周开车10多个小时为他的妻子寻找氧气瓶，因为她感染了冠状病毒。

拉尔告诉德国之声记者：“我最终以近6万卢比的价格买到了一个30升的氧气瓶，这个价格几乎是平时的三倍。”

第二波新冠疫情肆虐印度，库马尔和拉尔这样的患者无以计数，他们不得不从黑市获取基本医疗用品。

绝望的人们纷纷在社交媒体上求助，乞求床位、氧气或药物。

在这种背景下，黑市蓬勃发展，经销商囤积居奇，制造人为短缺，然后以高昂的价格转手倒卖，掠夺病人。

疫情期间如此暴利行为加剧了病人的痛苦，甚至让他们丧失了生命。

外科医生巴恩（Anil Bhan）告诉德国之声说，"为了让所爱的人活下去，人们孤注一掷。在某些情况下，他们求助于未经证实的医疗手段，或者在黑市上购买供不应求的救命药物。”

尽管印度被称为"世界药房 "，但这个最大的非专利药品生产国一直无法满足患者对瑞德西韦和法匹拉韦等抗病毒药物的需求。警方和其他机构不得不打击黑市商人。

首都新德里一直面临着医疗氧气的大量短缺。上周，警方突击检查了一个高档社区的一栋建筑，查获了400多台氧气浓缩器。

“我们已经根据《基本商品法》和《流行病法》的规定逮捕了几个人。”高级警官阿图尔-塔库尔（Atul Thakur）说，"我们正在追捕该案的主谋，他是个名人。”

在疫情中谋取暴利

到目前为止，警方已经登记了110多起案件，并逮捕了100多名谎称能帮助人们获得重要药物和医用氧气的诈骗犯。另有52起黑市销售和囤积药品案件已立案。

甚至私人救护车运营商也趁机哄抬价格。私营医院也是如此，没有良好的记录。不少医院欺压弱势人群，向绝望的家庭收取数十万卢比。

来自泰米尔纳德邦的机械师塞尔万（Paneer Selvan）告诉德国之声记者："我被要求为母亲的一张床位支付现金。一周之后，我的母亲出院时，医院给我开了一张近20万卢比的账单，这太过分了。”

公共卫生官员舒克拉（Rajan Shukla）将其描述为 "光天化日之下的抢劫"。

他说："由于受害家庭所面临处境前所未有，他们别无选择，只能向这些无情的巧取豪夺者付钱。”

氧气罐空了

法院：“你们在掠夺人民”

许多医院还无视价格上限的规定，对个人防护设备包、重症监护室的治疗和病房等提高价格。

在一些州，法院不得不对医院的定价进行干预。

周一，喀拉拉邦高等法院对此表示关注，并称私营医院正在掠夺病人。

"我们发现账单不合情理，PPE套件的价格账单为22,000卢比。看看这些账单吧! 简陋的稀粥也要收1300卢比。"法院指出，"想象一下，一个赚取1,000卢比的老百姓看到200-300,000卢比的账单时的困境吧。我们看到感染率迅速上升。这不是一个孤立的案例。现在任何人都可能感染。你们在掠夺人民。想一想吧，我们现在必须进行干预。"

即使在患者死亡之后，这种掠夺仍在继续。

疫情爆发让很多城市的火葬场爆满，有报告显示，有些家庭不得不为亲人的火化支付更高的价格。

周一，几十具疑似新冠病毒受害者的尸体被冲到了印度北部的恒河岸边。

当地人说，火葬场的木柴紧缺以后，有些悲伤的家庭无法支付高额的火化费，将尸体扔进河里。这种景象在最近几天变得频繁起来。

"在某些地方，我们收到了投诉，说公共服务人员太高火化价格。我们正在调查此事。"比哈尔邦布克萨尔区的一位市政公司官员说。

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