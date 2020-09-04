 印度疫情持续蔓延  确诊总数突破400万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2020

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时政风云

印度疫情持续蔓延  确诊总数突破400万

印度感染人数累计超过402万，成为继美国、巴西之后，全球第三个新冠病毒感染人数超过400万的国家。疫情不仅在卫生设施薄弱的农村地区蔓延，在德里和孟买等大城市也不见缓解的迹象。

Indien I Coronavirus I Mitarbeiter des Gesundheitssystems in Mumbai (Reuters/F. Mascarenhas)

资料图片：孟买医护人员

 

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印度新冠病毒感染人数已逾50万，数量还在增加。虽建起了急救站，但缺少医护人员。而且，谁若没钱，谁就得等。

美国作为世界上受新冠疫情影响最大的国家，又创造了日感染病例新高纪录。有科学家警告称，如果美国人继续不注意戴口罩并保持距离，美国的新冠死亡人数会在8月初超过15万。同时，印度的新冠感染者也于本周五突破百万。

（德国之声中文网）印度24小时内新增病例逾8.6万例，该国感染人数累计达到402万人以上，成为美国（630多万），巴西（410万）之后全球第三个新冠感人数超过400万的国家。

世卫组织本周五（9月4日）预计，2021年年中之前不会对进行广泛的免疫接种，并坚称不会批准尚未被证明安全有效的疫苗。

每天8万多人感染

为了提振经济，印度政府已经放松了防疫限制，但是该国每天有8万多例感染新例，印度现在是世界上新冠病毒感染增长最快的国家，每天超过1000人死于新冠病毒感染。

仅在过去13天内，感染人数从300万猛增至400万。疫情在卫生设施薄弱的农村地区蔓延，不过在德里和孟买等大城市也出现反弹。

北方邦（Uttar Pradesh）是印度人口最多的邦，该地区感染病例达到25.3万例，3762例死亡，卫生基础设施面临着床位短缺等严峻考验。北方邦首府勒克瑙(Lucknow)的一名护士普拉喀什（Sujata Prakash）最近被确诊感染新冠病毒。但她所工作的医院病房暂时没有床位。她不得不在外科病房外等了24个多小时才被分配到一个病床。她的丈夫批评指出："政府可以把花瓣洒在那些与病毒一战的勇士名字上面，但政府不能给一名勇士提供所需床位。"

孟买所在的马哈拉施特拉邦自3月份实行封锁以来一直处于疫情危机的中心。感染病例达到86万例，死亡人数超过2.5万人。医生指出，戴口罩、洗手等一些防疫措施在很大程度上没有在遵守。当地一名医院的院长卡兰特里（SP Kalantri）认为人们已经出现"行为疲劳"。他指出，过去几周的疫情充分说明，病毒已经从印度的城市传播到了农村，看不到出路，最糟糕的还在后面。   

在全球范围内，疫情已造成逾87万人死亡，2600多万人感染，给数亿人的生活带来影响，给各地经济造成了严重破坏。

观看视频 03:14

印度：封锁下的民工困境

    

文木 / 王凡（美联社，法新社）

 

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