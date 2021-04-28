印度疫情屡创新高 祸不单行疫苗告罄

印度的疫情数字再创新高，24小时内新增40万起感染病例。严重的新冠疫情已经让印度医疗系统无法应对，40多国承诺提供制氧机和呼吸机等重要物资援助。与此同时，美国和澳洲还收紧了针对印度的入境限制。
（德国之声中文网）截至周六（5月1日），印度的新冠病毒累计感染总人数已经突破了1900万。根据该国卫生部周六通报，在过去24小时内，全国共报告了401993起新增感染病例，连续第九天创下新高。同一天，还有3523人因新冠病毒感染而死亡，全国累计病死人数已超过21万，在全球疫情死亡人数排名中仅次于美国、巴西和墨西哥。
专家估计，实际的感染数字以及病死数字要被官方统计更高。
祸不单行，在疫情局势越发紧张的当下，印度的疫苗接种计划也遇到了麻烦。印度多个邦都因疫苗紧缺甚至断货而向外界求援。孟买已经宣布，由于疫苗缺乏，将在周五至周日停止接种。目前，印度只有约2%的人口完成了两剂疫苗的接种，至少接种一剂疫苗的人也不到10%。
孟买的流行病学家平托博士（Dr. Lancelot Pinto）告诉德国之声，印度的病毒变种 "更具传播性"。
"早些时候，我们看到一个家庭中的一个或两个人被感染。现在，多数时候我们看到的是整个家庭和他们的整个工作场所被感染。"他说。"我们也感觉到，新冠病毒感染往往会引起更强的免疫炎症反应。"
印度的医疗系统如何应对？
即便在新德里和马哈拉施特拉邦这些严重感染地区之外的地方，也出现了医院床位短缺的情况。
印度陆军总司令纳拉万尼（MM Naravane）周四与总理莫迪会晤之后表示，新冠病毒患者可以去他们距离他们最近的军队医院就医。
政府发布的一份声明说，军队正在使用进口氧气罐和车辆进行专业协助。
疫情造成的精神创伤
死亡人数的激增已使火葬场不堪重负。用于葬礼火堆的木材也出现严重短缺的问题。
法新社报道说，西部城市苏拉特的一些人改用未完全干燥的木材和农作物废料，浇上汽油燃烧。
人民健康运动(the People's Health Movement)组织的志愿者卡卡尔（Inayat Singh Kakar）告诉德国之声记者说："眼看到人们死亡，需要给家庭提供情感支持，总是感觉自己做得不够好。她说，"我认为目前的情况令人非常、非常痛苦，而且它让人们产生无助感和恐惧感。"
已经有40多个国家承诺向印度提供重要的医疗援助，特别是氧气供应。
中国驻印度大使孙卫东4月30日表示，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是付诸实际行动最早的国家之一；除了目前已向印度提供的抗疫物资外，“中国国内相关企业已正加紧生产印方提交的至少4万台制氧机订单，争取尽快向印方交付所需医疗物资。”本周早些时候，孙卫东曾经在推特上透露，今年4月以来，中国已向印度提供了5000多台呼吸机、21569台制氧机、超过2148万个口罩和约3800吨药品。
周五（4月30日），美国第一批紧急医疗援助物资也抵达印度首都新德里，包含氧气、医院设备和新冠病毒检测材料。
最新提供援助的国家日本周五宣布，将向印度运送300台氧气浓缩器和300台呼吸机。
来自英国的一箱箱呼吸机和氧气浓缩器已于周二抵达新德里的一个机场。
德国也提供了120台呼吸机以及大量药品，承载这些紧急医疗援助物资的德军运输机5月1日启程飞往印度。
罗马尼亚和爱尔兰也在周四向印度发送了援助物资。
(路透社，法新社)
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