印度疫情屡创新高 祸不单行疫苗告罄

（德国之声中文网）截至周六（5月1日），印度的新冠病毒累计感染总人数已经突破了1900万。根据该国卫生部周六通报，在过去24小时内，全国共报告了401993起新增感染病例，连续第九天创下新高。同一天，还有3523人因新冠病毒感染而死亡，全国累计病死人数已超过21万，在全球疫情死亡人数排名中仅次于美国、巴西和墨西哥。

专家估计，实际的感染数字以及病死数字要被官方统计更高。

祸不单行，在疫情局势越发紧张的当下，印度的疫苗接种计划也遇到了麻烦。印度多个邦都因疫苗紧缺甚至断货而向外界求援。孟买已经宣布，由于疫苗缺乏，将在周五至周日停止接种。目前，印度只有约2%的人口完成了两剂疫苗的接种，至少接种一剂疫苗的人也不到10%。

印度的疫情数字

孟买的流行病学家平托博士（Dr. Lancelot Pinto）告诉德国之声，印度的病毒变种 "更具传播性"。

"早些时候，我们看到一个家庭中的一个或两个人被感染。现在，多数时候我们看到的是整个家庭和他们的整个工作场所被感染。"他说。"我们也感觉到，新冠病毒感染往往会引起更强的免疫炎症反应。"

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan



印度的医疗系统如何应对？

即便在新德里和马哈拉施特拉邦这些严重感染地区之外的地方，也出现了医院床位短缺的情况。

印度陆军总司令纳拉万尼（MM Naravane）周四与总理莫迪会晤之后表示，新冠病毒患者可以去他们距离他们最近的军队医院就医。

政府发布的一份声明说，军队正在使用进口氧气罐和车辆进行专业协助。

疫情造成的精神创伤

死亡人数的激增已使火葬场不堪重负。用于葬礼火堆的木材也出现严重短缺的问题。

法新社报道说，西部城市苏拉特的一些人改用未完全干燥的木材和农作物废料，浇上汽油燃烧。

人民健康运动(the People's Health Movement)组织的志愿者卡卡尔（Inayat Singh Kakar）告诉德国之声记者说："眼看到人们死亡，需要给家庭提供情感支持，总是感觉自己做得不够好。她说，"我认为目前的情况令人非常、非常痛苦，而且它让人们产生无助感和恐惧感。"

美国提供的救援物资抵达印度

国际援助陆续到达

已经有40多个国家承诺向印度提供重要的医疗援助，特别是氧气供应。

中国驻印度大使孙卫东4月30日表示，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是付诸实际行动最早的国家之一；除了目前已向印度提供的抗疫物资外，“中国国内相关企业已正加紧生产印方提交的至少4万台制氧机订单，争取尽快向印方交付所需医疗物资。”本周早些时候，孙卫东曾经在推特上透露，今年4月以来，中国已向印度提供了5000多台呼吸机、21569台制氧机、超过2148万个口罩和约3800吨药品。

周五（4月30日），美国第一批紧急医疗援助物资也抵达印度首都新德里，包含氧气、医院设备和新冠病毒检测材料。

最新提供援助的国家日本周五宣布，将向印度运送300台氧气浓缩器和300台呼吸机。

来自英国的一箱箱呼吸机和氧气浓缩器已于周二抵达新德里的一个机场。

德国也提供了120台呼吸机以及大量药品，承载这些紧急医疗援助物资的德军运输机5月1日启程飞往印度。

罗马尼亚和爱尔兰也在周四向印度发送了援助物资。

(路透社，法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。