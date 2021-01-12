 印度疫情再度加重 感染总数已超巴西 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2021

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时政风云

印度疫情再度加重 感染总数已超巴西

本周三，印度日增新冠病毒新增感染者数量创下历史新高，达到184372例，同日死亡人数超过1000人。印度疫情最严重的马哈拉施特拉邦政府宣布实施更加严格防疫措施。

Indien Kumbh Mela in Haridwar

（德国之声中文网）据路透社报道，本周三（4月14日）印度卫生部门对外通报称，过去24小时内，该国新增新冠病毒感染病例达到184372例，累计感染人数达到1390万。因感染新冠病毒而导致死亡的病例数累计达到172085例。

印度首都新德里和经济大都市孟买都是疫情重灾区。

孟买所处的马哈拉施特拉邦政府宣布实施更为严格的防疫措施。 新措施从当地时间4月14日晚8时开始执行，至当地时间5月1日早7时结束。在此期间，不允许超过5人的聚集；非紧急情况，居民不得外出；公共交通载客率受到一定限制；餐馆不得提供在店用餐服务，仅允许外卖；学校、宗教场所、电影院、剧院等保持关闭等等。

马哈拉施特拉邦周三通报的新增感染病例超过60000例，接近印度全国新增感染病例的三分之一。

去年年底开始，印度感染率呈下降趋势，但2月中旬又开始上升。

最近印度多个地区举行选举，再加上“大壶节”等节日的庆贺，感染率迅速攀升。

参与庆祝大壶节的信徒完全不考虑保持社交距离

参与庆祝大壶节的信徒完全不考虑保持社交距离

据报道，4月11日，超28万名来自印度全国的信徒，参加了北阿坎德邦哈里德瓦举行的第二场“大壶节”活动。 节日狂欢者们违反了疫情限制措施，集体浸泡在恒河之中。

此后72小时内逾1.8万名参与朝圣活动的民众接受了新冠病毒检测，结果发现超百人受到感染。

北阿坎德邦一名警察局长在接受路透社采访时说，周三早上依旧有大约65万信徒一起浸泡在恒河里。有现场人士证实说，参与庆祝的信徒当中少有戴口罩的，信徒之间也没有保持社交距离。

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