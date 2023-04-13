印度狂买打折原油后 俄罗斯看着一大堆卢比发愁

（德国之声中文网）在莫斯科入侵乌克兰引致西方制裁，迫使俄罗斯以折扣价销售原油后，印度在过去一年中已成为俄罗斯石油的主要买家。根据船舶追踪公司 Vortexa 的数据，这个南亚国家4月份从俄罗斯进口的石油超过历史记录。

事实上，俄罗斯上个月成为印度最大的原油供应国，其供应量超过伊拉克和沙特阿拉伯的总和。而在去年 2 月乌克兰战争爆发之前，印度从俄罗斯购买的石油很少。

但随着制裁切断俄罗斯主要银行与西方大部分支付系统的联系，寻找支付俄罗斯原油的方式成为一项挑战。在过去的一年里，印度进口商一直在以印度卢比购买俄罗斯石油和其他商品，但西方发起的货币限制意味着俄罗斯企业无法将卢比转换成西方国家的货币如美元或者欧元。

俄罗斯正为一大堆卢比发愁

与此同时，趁机抢购打折原油扩大了印度对俄罗斯本已庞大的贸易逆差。

根据印度商务和工业部的数据，在2022-23 财年的前11个月，印度从俄罗斯的进口额接近 415 亿美元，而出口额仅为 28 亿美元。这使得俄罗斯石油公司和银行在他们的印度银行账户中留下了数十亿卢比--他们正在为使用这一大堆现金发愁。

"我认为这种情况不会持续太久，"新德里观察家研究基金会 (ORF) 的研究员和俄罗斯问题专家乌尼克里希南（Nandan Unnikrishnan）告诉德国之声， "如果双方不能解决这个问题，不仅会影响石油的购买，还会影响一切问题。"

俄罗斯外长拉夫罗夫近日在印度果阿邦出席上海合作组织会议时也就此发表了评论。彭博社报道中援引了他的讲话："我们需要使用这笔钱。为此，这些卢比必须以另一种货币进行转账，现在我们正在讨论这个问题。"

印度和俄罗斯的紧密关系让西方担忧

据彭博社报道，支付机制的不确定性也妨碍印度的武器进口。新德里和莫斯科有着长期的政治和军事方面的联系。

印度是俄罗斯武器的主要买家，尽管它也一直在努力使其军事装备来源多样化，近年来越来越多地转向美国和法国等国家购买。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，自2017年以来，新德里在武器进口上花费的183 亿美元中，俄罗斯占了85亿美元。双方还在就达成自由贸易协定进行谈判。

迄今为止，印度政府没有明确批评俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争。新德里多次在联合国针对莫斯科的决议中投弃权票。不过，它呼吁通过对话和平解决冲突。

与此同时，西方国家对印度和俄罗斯贸易关系的加强感到担忧，因为他们担心这会破坏对莫斯科实施的严厉制裁效果。

俄罗斯人正在为如何使用一大堆印度卢比愁

人民币是一种解决方案吗？

除了印度卢比，阿联酋货币迪拉姆和人民币被一些人视为解决印度和俄罗斯之间贸易的潜在货币选择。

"俄罗斯想要有一种货币，可以用来购买其经济所需的商品……问题是如何找出这种货币来。" 乌尼克里希南说， "俄罗斯人会很乐意使用人民币。"他还指出，俄中两国双边贸易额以千亿美元计。

2022年，俄中贸易额创下1900亿美元的历史新高。

但乌尼克里希南指出，鉴于印度和中国因边界争端而导致的紧张关系，新德里不会愿意允许以人民币进行贸易结算。路透社今年3月还援引印度官员的话说，印度政府已要求本国银行和企业避免使用人民币支付俄罗斯进口商品。

另一种选择是使用阿联酋货币迪拉姆支付印度从俄罗斯进口的商品，但专家表示，由于该货币对西方制裁的敏感性，这可能不是一个切实可行的长期解决方案。

乌尼克里希南强调，印度和俄罗斯可以提出替代解决方案，例如将卢比有效地投资于合资企业，生产对俄罗斯有用或可以出口到世界其他地区的商品。乌尼克里希南说："有多种方式可以使用这些巨款，双方只需要表现出可以达成协议的政治意愿。"

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

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