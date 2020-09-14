印度染疫人数超500万

（德国之声中文网）印度周三（9月16日）通报说，过去24小时内，该国新增Covid-19确诊病例90123例，染疫病例总数超过500万大关。与此同时，印度各地医院报告医用氧气短缺。



根据印度卫生部的通告，该国染疫总人数现为502. 0359万，死亡人数新增1290人，总数升至82066人。这样，总人口13亿的印度成为仅次于美国的受新冠肺炎打击最重的国家，死亡人数居于美国和巴西之后，全球排名第三。



该国地方媒体报道说，新冠疫情的急剧恶化导致多个邦医用氧气供不应求。新冠病毒Covid-19损害患者呼吸系统。根据这些报道，上周以来，因医用氧气匮乏，中央、古吉拉特和马哈拉施特拉等邦病人死亡。当局否认有此现象。



专家们担心，鉴于印度放宽了除高风险区外的所有地区的停摆措施，死亡数量还会大幅上升。死亡病例集中发生在大都市区的同时，那格浦尔和贾尔冈等较小的都市区也报告集中发生死亡病例。



凝炼/达扬（德新社、路透社）



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