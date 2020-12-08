 印度本土类似TikTok应用引来高额投资 | 经济纵横 | DW | 27.12.2020

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经济纵横

印度本土类似TikTok应用引来高额投资

TikTok6月在印度被禁后，印度本土短视频应用获得谷歌、微软、推特等投资者的大笔投资。咨询公司称，印度短视频应用的用户数达1.8亿。

Indien Aarogya Setu App auf Smartphone

TikTok被禁前，印度人花在短视频应用上的时间为1650亿分钟；TikTok被禁后，这一时长减少了一半

DW.COM

在将TikTok列入黑名单后，印度再以国安为由封杀中国腾讯的热门手游《绝地求生》(PUBG)等一系列中国app。这也是双方发生致命的边境冲突后，印度第三度这么做。

继TikTok等59款中国应用下架之后，印度又禁了47款中国应用，其他275款中国应用也将遭遇严格审核。印度街头抗议者呼吁全国13亿人民抵制“中货”。

在中印边界加纳万河谷的冲突之后，印度反中情绪高涨，政府更宣布禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的Tiktok。

中印两个相邻的核武国家发生喜马拉雅山边界流血冲突的两周后，除了边境情势持续紧张，两国关系也一路直下，印度从官方到民间抵制中国的声浪更如海啸般扑来。

（德国之声中文网）谷歌和微软为印度短视频应用Josh以及新闻聚合器Dailyhunt注资超过1亿美元。Josh和Dailyhunt所属的印度公司VerSe Innovation市值由此上升至10亿美元以上。

Josh是TikTok的竞争对手，专门面对印度市场，使用多种印度本土语言。在TikTok等数十款中国应用软件因个人隐私和国家安全忧虑在印度被禁之后，Josh特别主打“印度制造”的牌子。据该公司称，目前该软件已有每月7700万活跃用户，每日播放次数超过15亿次。

据印度网媒The Print报道，谷歌副总裁森古普塔（Caesar Sengupta）表示，过去两年印度新增农村地区用户1亿人，他们在寻找的是当地语言的内容和服务。森古普塔说，因此，谷歌为有14种印度当地语言的新闻聚合器Dailyhunt注资。该软件用户数超过3亿人。

Josh是印度多款本土短视频应用之一。另一个应用Moj今年9月从推特等投资者筹得4000万美元资金。

根据谷歌Play Store数据，Josh和Moj各自拥有超过5000万次的下载量。另一个短视频应用Roposo所属的InMobi's Glance公司则宣布从谷歌和其它投资者处筹得1.45亿美元。该公司还拥有一款锁屏内容应用Glance。

据《印度时报》报道，谷歌今年早些时候拨出100亿美元用于印度的数字化投资。

Social Media App Roposo

Roposo是印度本土短视频应用之一

另据咨询公司Redseer的数据，TikTok在印度被禁后，其短视频市场目前只有四成被印度竞争对手覆盖。该公司数据称，6月被禁前，TikTok占据印度短视频市场的jin90%，印度人花在短视频应用上的时间为1650亿分钟。而10月，印度人花在短视频应用上的时间下降至800亿分钟。

Redseer分析认为，TikTok用户不愿使用其它类似平台的原因是“缺乏有质量内容”以及发帖数量较少。

据该公司统计，短视频是2020年印度增长最快的内容类别，用户数达1.8亿。其增长主要由较年轻人群以及二线城市带动。

该公司列出的印度最受欢迎的短视频应用平台是Josh、MX Takatak和Roposo。

观看视频 03:25

抖音在印度被禁 网红们怎么说？

苗子/凝炼（据德新社等）

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