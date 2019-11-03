 印度有疑虑 亚太自贸协定延期至2020年签署 | 经济纵横 | DW | 04.11.2019

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经济纵横

印度有疑虑 亚太自贸协定延期至2020年签署

预定有16国参加的亚太自贸协定——RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）比原计划推迟签署。尤其是印度对该协定提出质疑，不愿现在就确定加入。

Infografik Freihandelsabkommen Pazifik DEU

（德国之声中文网）在泰国举行的本届东盟峰会决定推迟签署以中国牵头的亚太自贸协定--RCEP。该协定将涵盖全球贸易总量的三分之一。东道主、泰国总理巴育（Prayut Chan-o-cha）通报说，协定2020年方能签署。

16个参与国原计划今年就签署该协定。当地时间本周一（11月4日）晚，随着东南亚联盟国家元首和政府首脑发表一份计划中的声明，本届峰会结束。

尤其是印度对该协定提出质疑。印度媒体报道说，莫迪总理尚不愿接受任何期限。印度外交部圈内人士称，仍有若干疑点需澄清。据中国官媒新华社报道，中国总理李克强透露，16国中有15国已基本完成所有文本谈判和市场准入谈判。

因美中贸易战，并尤其因特朗普总统上任后不久即宣布退出业已谈就的TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协定），RCEP 谈判获得新推动。RCEP各参与国有意利用相关空缺。

RCEP若签署，将尤其是全球第二大经济体中国的一个巨大成功。除东盟10国外，日本、印度、韩国、澳大利亚、新西兰等国也有意加入。

该协定将于明年何时签署，尚不清楚。

为参加RCEP谈判，中国总理李克强、印度总理莫迪和日本首相安倍晋三亲赴峰会。在峰会期间也与东盟代表会谈的美国则仅派了商务部长罗斯（Wilbur Ross）和总统安全事务顾问奥布赖恩（Robert O'Brien）到场。

当地时间昨晚，美国国务院否认关于美国可能对该地区缺乏兴趣的说法。华盛顿称，美国与东盟10国的合作从未像现在这么密切。与此同时，国家安全事务顾问奥布莱恩透露，特朗普总统邀请东盟成员国国家元首和政府首脑参加明年初的一次"特别峰会"。

此次曼谷峰会也涉及南中国海主权争议。中国和东盟国家希望在峰会框架内确立一项行为准则。中国对这一自然资源丰富海域的绝大部分提出主权要求；菲律宾、越南、马来西亚、文莱以及台湾也有主权声索。多条重要国际通航水路经由该海域。

凝炼/石涛（德新社）

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