 印度"月船三号"软着陆月球成功！ | 科技环境 | DW | 23.08.2023

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科技环境

印度"月船三号"软着陆月球成功！

印度"月船三号"周三成功登陆月球南极，该国由此成为美国、前苏联和中国之后又一个实现登月计划的国家。

人们在印度空间研究组织（ISRO）观摩月船3号登陆那一瞬间

人们在印度空间研究组织（ISRO）观摩月船3号登陆那一瞬间

(德国之声中文网)印度航天局周三（8月23日）表示，印度成为第一个在月球南极附近软着陆的国家。

这次成功的尝试标志着印度跨入航天大国的行列。继美国、前苏联和中国之后，印度成为全球第4个实现其探测器登月这一壮举的国家。此前3个国家的所有登月任务都是在赤道附近着陆，而印度科学家称，探索月球南极是寻找水的关键。

印度空间研究组织（ISRO）负责人索玛纳茨（S.Somanath）在印度"月船三号"（Chandrayaan-3）着陆器登陆月球表面时说："印度登上了月球"。

正在南非约翰内斯堡出席金砖国家峰会的印度总理莫迪观看了着陆前的最后一刻，他说："这是新印度胜利的呐喊"。

莫迪表示，希望借此次登月使命的成功能带动私人投资，激发他们对航天事业和相关卫星业务的热情。

月球属于谁?

上周日，俄罗斯的"月球-25"宇宙飞船以失控状态在月球坠毁，俄罗斯航天科学家也为其探测器设计了在月球南极登陆的方案。俄罗斯此次登月计划失败后，人们尤为关注印度的"月船3号"能否实现软着陆月球。

"月船三号"于今年于7月14日发射升空，最初进入椭圆地球轨道，8月5日进入月球轨道。印度上一次登月尝试于2019年以失败结束

本周三，在飞船着陆的历史时刻，科学家和官员们欢呼雀跃，相互拥抱，庆祝登月成功。

（综合报道）

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