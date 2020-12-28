 印度最高法院呼吁让抗疫前线医生休假 | 科技环境 | DW | 30.12.2020

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科技环境

印度最高法院呼吁让抗疫前线医生休假

抗疫前线的医生心理健康堪忧，印度最高法院呼吁政府允许他们休假。医生表示不敢奢望。

Indien I Coronavirus I Mitarbeiter des Gesundheitssystems in Mumbai

（德国之声中文网）印度最高法院以精神健康问题为由，呼吁中央政府考虑让工作繁重的一线医生能够休假。

在本文截稿前的24小时内，印度报告了16432例新的新冠病毒感染病例。虽然最近每天的感染人数有所下降，但全国各地的医院仍然压力巨大，因为医务人员、医疗设备和ICU床位都面临短缺。

最高法院的法官告诉副检察长梅塔（Tushar Mehta）说："在过去的七八个月里，医生们连续工作，没有休息时间。这一定非常痛苦，可能会影响到他们的心理健康。"

截至10月，印度已有500多名医生因感染新冠病毒而殉职。根据约翰-霍普金斯大学的数据，这个南亚国家的新冠病毒感染总数仅次于美国，达到10224303例，位列全球第二。

医生面临心理健康问题

心理学家那雅尔（Ganga Nair）警告说，新冠疫情可能会对医生的心理健康产生长期影响。她对德国之声说，"病痛无情，医疗和护理任务繁重，资源缺乏，社会隔离，这些都会给医生造成一些心理健康问题，包括失眠、焦虑、倦怠、疲劳等，导致和压力相关的疾病，如创伤后应激障碍（PTSD）。"

孟买一家私立医院的医生帕蒂尔（Niranjan Patil）说，压力也延伸到医生的私人生活中。"我们的压力和焦虑很大。因为担心会传染给亲人，我们也不得不远离他们。 "他对德国之声说，"我们每天都要眼睁睁地看着病人痛苦挣扎，很多同事也感染了病毒。"

Indien Delhi | überbelegtes Krankenhauszimmer

印度医疗系统面临重负

印度出现变异新冠病毒

印度预计将在1月初开始为大约3亿人接种疫苗，这给医护人员和普通民众都带来希望。

在德里医院工作的医生拉吉尼（Rajni）提醒说，不要过于乐观。她认为在可预见的未来，医生们轻松不了，印度不能放松警惕。

她对德国之声说，"接种疫苗的过程将会十分漫长，作为医生，我们建议人们不要立即恢复到到之前的生活状态。口罩和消毒依然很有必要。"

周二（12月29日），印度卫生部通报，该国出现最近在英国发现的变异新冠病毒感染病例：班加罗尔3例，海德拉巴2例，浦那1例。

印度卫生部说，这6名患者都是最近从英国返回者，并被地方政府安排了隔离措施。

医生警告说，变异新冠病毒可能比之前的病毒具有更强的传染性。

拉吉尼说，"虽然最高法院的心意是高尚的，但我们不确定休假是否实际。医护人员严重短缺，尽管我们需要休息，但是不敢奢望。"

观看视频 02:01

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