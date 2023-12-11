印度最高法院为何支持取消克什米尔自治权？

（德国之声中文网）印度最高法院周一（12月11日）裁决，支持中央政府2019年废除克什米尔地区自治权的决定。印度和巴基斯坦都声称拥有这一喜马拉雅地区的全部领土，克什米尔地区被印巴分而治之。

自1947年从英国独立以来，印度哈巴基斯坦曾发生过三次战争，其中两次是因为克什米尔而起。

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以下是关于克什米尔和宪法改革的一些事实情况。

分治后发生了什么？

1947年次大陆分治后，克什米尔原本被预期像其他穆斯林占多数的地区归属于巴基斯坦。其印度教统治者希望维持独立，但面对来自巴基斯塔的穆斯林部落入侵，于1947年10月加入印度，以换取抵抗入侵者的帮助。

克什米尔的宪法地位？

《印度宪法》第370条赋予查馍和克什米尔自治权，该条款于1947年由时任该邦总理的谢赫·阿卜杜拉（Sheikh Abdullah）起草，并被印度首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）认可。

第370条被分类为临时条款，于1949年10月纳入了印度宪法。

看数字 学历史：印巴独立75年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立75年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立75年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立75年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立75年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立75年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立75年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立75年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立75年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



1954年情况发生何种改变？

作为第370条的一部分，1954年宪法中增加了第35A条，授权邦议员确保该邦永久居民享有特殊权利。但随着第370条被废除，这一增订条款也被取消，允许非克什米尔居民购买该地区房产，并结束了地方对邦政府职位和大学入学名额的控制。

印度何时与邻国因该地区爆发战争？

这个前土邦（princely state）引发了印度和巴基斯坦在1947年独立后的前两场战争。1965年，两国发生第二次战争，1971年的第三次印巴战争则主要围绕东巴基斯坦，即随后建立的孟加拉国。

克什米尔地区是如何划分的？

几十年来，印度和巴基斯坦军队一直在印巴控制线（LoC）对峙，这是1972年达成的一个由联合国监督的停火线，划分了双方管理的区域。

1999 年，双方在控制线上发生冲突，一些分析人士称这是一场未宣之战。双方部队经常在控制线交火，直到 2003 年年底达成停火协议，此后基本维持停火状态至今。

为什么会发生叛乱？

许多印度克什米尔穆斯林认为新德里政府实施高压统治，并因此感到不满，从而引发了1989年的分离主义者叛乱。当时部分人支持巴基斯坦，而另一些人则寻求克什米尔独立。

印度做出的回应是增派军队，并指责巴基斯坦支持分离主义者，特别是在巴基斯坦克什米尔地区武装和训练战士，然后将他们派往印度克什米尔。巴基斯坦予以否认，称其只是向克什米尔人民提供政治支持。

2019年来印度克什米尔发生哪些改变？

2019年以来，印度宣布在工业、医疗保健、教育和旅游等领域对该地区进行更多投资。印度近期将克什米尔新发现的锂储量列入允许私人开采的清单。

政府表示，自2019年以来旅游业有所增长，分离主义暴力活动减少。今年印度担任二十国集团轮值主席国期间，在斯利那加举行了G20旅游会议。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



巴基斯坦拥有克什米尔哪些地区？

这些地区包括面积较小的阿扎德克什米尔（又译自由克什米尔）和在独立前曾是该邦一部分的北部地区。巴基斯坦支持以联合国授权的全民公决来解决该地区的争端，期望大多数克什米尔人选择加入巴基斯坦。

克什米尔的地理风貌

这个喜马拉雅地区有两个首府，冬季是查谟，夏季是斯利那加。

克什米尔的部分地区风景如画，森林覆盖的山脉，河流穿过郁郁葱葱的山谷，以及柳树环绕的湖泊。印度克什米尔的面积为42241平方公里。在该地区分裂前，其面积为222236平方公里，比美国犹他州略大，几乎和英国一样大。

喜马拉雅西部地区西接巴基斯坦，西北与阿富汗接壤，东北部与中国毗邻，南与印度为邻。

克什米尔地区人口

印度克什米尔和拉达克地区有1200多万人口，巴基斯坦克什米尔有400多万人口。在印度克什米尔，约70%是穆斯林，其余为印度教徒、锡克教徒和佛教徒。

克什米尔的经济特点

该地区约80%的经济以农业为主，主要种植水稻、玉米、苹果和藏红花。该地区还以地毯、木雕、羊毛织品和丝绸等手工艺品闻名。

（路透社）

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