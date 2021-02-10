 印度最高军事长官所乘直升机坠毁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

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时政风云

印度最高军事长官所乘直升机坠毁

印度空军证实，该国国防参谋长比平·拉瓦特 (Bipin Rawat) 乘坐的直升机在该国南部坠毁。

General Bipin Rawat

拉瓦特是印度最高级别军官

（德国之声中文网）印度空军周三（12月8日）通报，载有国防参谋长拉瓦特将军的一架直升机在该国南部坠毁。   

法新社援引救援机构提供的消息报道说，至少有3人在此次空难中丧生。  

印度空军推文称，现年 63 岁的国防参谋长拉瓦特将军乘坐的俄制米-17V5 直升机"今天在泰米尔纳德邦库努尔附近出事"，"已下令调查以确定事故原因。"   

电视画面显示，直升机熊熊燃烧，当地居民试图扑灭。当局未说明拉瓦特将军情况如何。当地媒体报道称，他被送往 医院。公共广播公司 Prasar Bharati 报道说，至少有3人受伤送医。 

目前尚不清楚乘客的确切数量，但媒体报道称，包括拉瓦特在内，机上是 14 人。该机飞行目的地是陆军国防服务学院。一名高级军官告诉法新社，与拉瓦特同机还有他的妻子及数名军官。

比平·拉瓦特是谁？   

作为国防参谋长，这名四星上将是印军最高级别军官。国防参谋长一职由印度政府于 2019 年首次设立。他是第一个担任该职位的人。  

拉瓦特被认为与政府总理莫迪关系密切。他家族数代人在军队服役。他本人曾在印控克什米尔地区和与中国接壤的实际控制线沿线指挥部队。

General Bipin Rawat

拉瓦特曾在印控克什米尔地区和与中国接壤的实际控制线沿线指挥部队

印度曾多次发生军机坠毁事件  

近年来，印度多次发生军飞机空难事件，死亡多人。  

2019 年，一战机在南部城市班加罗尔上空演习中与另一架飞机相撞，一名飞行员殒命、两人受伤。  

2017 年，一架 米-17 直升机在东北部阿鲁纳恰尔邦坠毁，导致至少5人丧生。 

2015 年，一架准军事部队飞机在新德里坠毁，共有10名边境安全部队官兵死亡。  

（美联社，法新社）

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