 印度最偏遠地區之一有了2G移動網路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2020

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时政风云

印度最偏遠地區之一有了2G移動網路

雖然印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的毗奢耶那伽羅鎮（Vijaynagar）實際上仍然與世界其他地區隔絕，但人们終於可以用手機打電話了，当地居民很高興。

Indien | Vijaynagar, eine Stadt an der Grenze zu Myanmar (A. Chhetri)

毗奢耶那伽羅缺少基础设施建设，几乎与外界隔绝

（德國之聲中文網）切特里（Aaron Chhetri）第一次離開家鄉毗奢耶那伽羅時才7歲，這個位於阿魯納恰爾邦東北部的小鎮靠近緬甸邊境，是印度最偏遠的地區之一。20歲的他現在和兄弟一起住在鄰近的阿薩姆邦，他的一些手足還在毗奢耶那伽羅鎮。如何與家人保持聯繫一直是個挑戰，但這一切都在8月1日發生了變化，印度國有電信公司BSNL推出了以太陽能供電的2G移動網絡。切特里告訴德國之聲：「如果家人想打電話給我們，他們必須去鎮上的電話亭排隊等候，現在我們可以直接打電話回家。這就簡單多了。」

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印度新冠病毒感染人数已逾50万，数量还在增加。虽建起了急救站，但缺少医护人员。而且，谁若没钱，谁就得等。

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

而新冠疫情肆虐，也讓電話亭和鎮上所有其他機構一樣，都被關閉了。切特里在那一個多月的時間裡與家人沒有任何聯繫，直到他最終決定在5月初回家。隨後，在他回到阿薩姆邦之前，見證了移動網路在毗奢耶那伽羅的到來。「我以前每次離開都會有種想家的感覺，但這次沒有那麼糟糕了」切特里說。

与世隔绝

毗奢耶那伽羅鎮上至少有4500名居民。一面被緬甸包圍，另一面是茂密的森林。到達那裡只有兩種方式：從157公里外最近的米奧鎮（Miao）出發，經過6天的森林徒步旅行，或者乘坐飛機在印度空軍運營的簡易機場降落。被派駐到這個偏遠地區的士兵就算想和親友保持聯繫，過程也會困難重重。

充滿挑戰的地形

安裝移動網路設備並非易事，應對新冠病毒的封鎖措施和惡劣的天氣條件使該計畫延後了好幾個星期。長朗縣（Changlang）代理專員亞達夫（Devansh Yadav）告訴德國之聲：「大部分設備已經安裝完畢，但還有一些太陽能電池板尚未到達。只要這些都完成了，塔台將有獨立的電力供應。」由於封鎖，施工單位需要向政府申請特別許可，以運輸材料設備。幸好，除了空軍直升機能幫助空運設備之外。當地居民也自願提供協助。

沒有電，沒有醫生

儘管手機通訊已經到來，但大部分的毗奢耶那伽羅鎮仍然處於未開發階段，並且完全與外界隔絕。此外，連醫生也沒有，只有阿薩姆步槍隊的營地裡有醫療設施。太陽能是當地主要電力來源之一，但供應並不穩定，特別是在雨季的時候。當地議員高（Tapir Gao）呼籲中央政府立即修建一條通往毗奢耶那伽羅鎮的道路，以緩解當地居民和印度軍隊及準軍事人員的生活。他向德國之聲提到：「這裡的主要挑戰是缺乏道路連接，一旦我們有了合適的道路，飲用水、電力、教育和醫療基礎設施將會隨之而來。」

观看视频 03:14

印度：封锁下的民工困境

 

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