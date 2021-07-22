印度暴雨成灾 极端天气侵袭全球

印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。
(德国之声中文网)印度官员周六表示，该国西部地区因暴雨引发洪水和山体滑坡，已造成至少125人死亡。救援行动正持续进行中，搜救人员正努力穿越淤泥及碎片前往被洪水淹没的房屋。
受灾最惨重的马哈拉施特邦7月份降雨量创下40年新高。连日的强降雨也导致该邦首府孟买附近数十人失踪。孟买东南方的塔利耶（Taliye）的一个村落遭土石流掩埋，截至周六至少42人丧生。沿海的果阿邦也遭遇数十年来最严重洪灾。
虽然洪灾及土石流在印度的季风季节并不罕见，但根据波茨坦气候影响研究所（PIK）4月份发布的报告，气候变化正在使季风变得更强。报告警告，气候变化恐将对粮食、农业和经济造成严重后果，影响全球五分之一人口。PIK学者莱沃曼（Anders Levermann）指出，印度整体社会都会受到季风的强烈影响，更强的变异性对农业产生更多问题，也影响公共生活。
印度热带气象研究所的其后专家科尔（Roxy Koll）表示，印度近期的洪灾规模“前所未有，但并非不可预见”。
印度环保人士则警告，气候变化以及脆弱沿海地区遭到肆意开发，导致该地区出现更多灾难。
除了印度外，近期恶劣天候也在世界多地引发严重灾情。俄罗斯六月底因强降雨造成多地道路及公共交通瘫痪，德国、比利时、荷兰等西欧国家上周遭遇洪灾，其中德国灾情最为惨重，北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州都出现房屋倒塌、居民下落不明的情况。本周中国河南郑州也因罕见暴雨导致至少51人死亡，郑州地铁和京广隧道被淹没的画面更是令人心惊。
卡尔斯鲁厄理工学院气象学和其后研究所的芬克（Andreas Fink）对德国之声表示：“随着地球变暖，极端降雨将变得更加频繁。”
苏黎世大气和气候科学研究所研究员塞佩尔（Sebastian Sippel）指出，气候暖化是导致大气改变的原因之一。他在接受德国之声采访时表示：“气温每升高一度，大气就能多吸收约7%的水气。全球暖化造成的额外水气长期将引发更多的降水量，特别是在暴雨时节。”
柏林洪堡大学地理系的气候科学专家施勒斯纳（Carl Friedrich Schleussner）认为，如今气候变迁是否造成影响已经不是问题关键，而是影响规模有多广。
（路透社、法新社）
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