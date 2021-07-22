 印度暴雨成灾 极端天气侵袭全球 | 科技环境 | DW | 24.07.2021

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科技环境

印度暴雨成灾 极端天气侵袭全球

印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。

Erdrutsche in Indien

(德国之声中文网)印度官员周六表示，该国西部地区因暴雨引发洪水和山体滑坡，已造成至少125人死亡。救援行动正持续进行中，搜救人员正努力穿越淤泥及碎片前往被洪水淹没的房屋。 

受灾最惨重的马哈拉施特邦7月份降雨量创下40年新高。连日的强降雨也导致该邦首府孟买附近数十人失踪。孟买东南方的塔利耶（Taliye）的一个村落遭土石流掩埋，截至周六至少42人丧生。沿海的果阿邦也遭遇数十年来最严重洪灾。 

Indien Maharashtra | Überschwemmungen & Erdrutsch

印度马哈拉施特邦遭遇严重洪灾

虽然洪灾及土石流在印度的季风季节并不罕见，但根据波茨坦气候影响研究所（PIK）4月份发布的报告，气候变化正在使季风变得更强。报告警告，气候变化恐将对粮食、农业和经济造成严重后果，影响全球五分之一人口。PIK学者莱沃曼（Anders Levermann）指出，印度整体社会都会受到季风的强烈影响，更强的变异性对农业产生更多问题，也影响公共生活。 

印度热带气象研究所的其后专家科尔（Roxy Koll）表示，印度近期的洪灾规模“前所未有，但并非不可预见”。 

印度环保人士则警告，气候变化以及脆弱沿海地区遭到肆意开发，导致该地区出现更多灾难。 

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    大水冲破防水墙

    中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    历史罕见的超强降雨

    据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    部分地区停电

    城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    百万受灾人口 25人丧生

    周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    天气预报有偏差

    气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    驰援力量赶到

    周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    企业捐款超过10亿元

    洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    千年一遇？

    此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。


气候变迁的恶果 

除了印度外，近期恶劣天候也在世界多地引发严重灾情。俄罗斯六月底因强降雨造成多地道路及公共交通瘫痪，德国、比利时、荷兰等西欧国家上周遭遇洪灾，其中德国灾情最为惨重，北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州都出现房屋倒塌、居民下落不明的情况。本周中国河南郑州也因罕见暴雨导致至少51人死亡，郑州地铁和京广隧道被淹没的画面更是令人心惊。 

卡尔斯鲁厄理工学院气象学和其后研究所的芬克（Andreas Fink）对德国之声表示：“随着地球变暖，极端降雨将变得更加频繁。” 

观看视频 02:27

大水无情 德国遭遇罕见洪灾

苏黎世大气和气候科学研究所研究员塞佩尔（Sebastian Sippel）指出，气候暖化是导致大气改变的原因之一。他在接受德国之声采访时表示：“气温每升高一度，大气就能多吸收约7%的水气。全球暖化造成的额外水气长期将引发更多的降水量，特别是在暴雨时节。” 

柏林洪堡大学地理系的气候科学专家施勒斯纳（Carl Friedrich Schleussner）认为，如今气候变迁是否造成影响已经不是问题关键，而是影响规模有多广。 

（路透社、法新社） 

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全球气候变化导致了德国的洪水灾害？

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7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。   

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河南连日暴雨 灾情严重  

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