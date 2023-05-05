 印度族群冲突致50余人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2023

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时政风云

印度族群冲突致50余人死亡

印度东北部近日爆发的族群冲突已导致50多人死亡。冲突导火索是政府欲赋予梅泰族“表列部落”地位，该部落将能因此获得政府工作和大学录取等保障名额，引发其他族群不满。

Indien I Proteste in Manipur

（德国之声中文网）印度东北部偏远地区爆发族群冲突，导致逾50人丧生。据当地媒体报道，曼尼普尔邦首府因帕尔以及更南部的楚拉昌普县医院已通报共54人死亡。约有23000人因为暴力冲突升级而逃离。此外，有关当局表示，族群冲突造成约100人受伤。过去数日有超过500间房屋被烧毁，汽车遭到纵火。

造成冲突的原因是政府可能承认印度教少数族群梅泰族（Meitei）为"表列部落"。印度法律保障获得这一地位的少数族群能得到一定的政府职位和大学录取名额，以解决结构性歧视问题。他们还有资格参加国家福利计划、获得特殊权利，以及在某些情况下拥有自治权。然而，曼尼普尔邦其他以信奉基督教为主的那加族(Naga)和库基族（Kuki）反对这一决定，认为梅泰族已经足够富裕。

印度东北部近日爆发的种族冲突已导致50多人死亡

印度东北部近日爆发的种族冲突已导致50多人死亡

 

当局出动数千军力

本周三，一场抗议游行升级为暴力冲突，当局派遣数千士兵前往曼尼普尔邦。当地政府实施了互联网禁令，并下令在"极端情况"下可进行射击。周五晚间再次发生暴力事件，但此后局势有所缓和。

在拥有2900万人口的曼尼普尔邦，梅泰族占总人口约53%，其次是各部落族群，约占40%。根据2011年的人口普查，印度教和基督教是该邦的主要宗教。

自1950年代开始，印度东北部一直处于动荡之中

自1950年代开始，印度东北部一直处于动荡之中

种族冲突已导致5万人死亡

自1950年代开始，由于少数民族和分离主义团体寻求自治甚至脱离印度，印度东北部一直处于动荡之中。仅仅在曼尼普尔邦就累计至少5万人死亡。随着许多团体与新德里的联邦政府达成协议取得更多权力，近年此类冲突有所趋缓。

(法新社、路透社、天主教通讯社)

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