印度新闻审查恶化 拟管制社交媒体

(德国之声中文网) 7月18日，印度通讯管理部门去信当地电讯供应商和互联网业界，要求他们研究不同方法，在用家不当使用社交软件时，封锁Facebook、Whatsapp、Instagram、Telegram等软件。当局又向电讯商表示，如果这些程式未符合《资讯科技法》有关不得侵犯主权及国家安全的要求，政府有权禁止电讯商使用这些软件。
通讯部门消息人士解释，此举是针对「紧急状况」。「我们需要一个合理的好办法来保障国家安全。」Facebook拒绝评论事件，Telegram则没有回复。
谣言招杀身之祸
这项措施尤其针对WhatsApp，事源最近印度不断有假消息在WhatsApp上流传，引致一系列滥用私刑和暴力事件。印度警方日前拘捕10人，他们涉嫌谋杀一名在WhatsApp上传闻拐带儿童的男人。过去三个月，印度有超过20人因为类似谣言被杀，令政府不得不正视问题。
印度是WhasApp的最大市场，目前拥有2亿用户，同时是最多人转发讯息、图片和影片的国家。为了杜绝滥用，WhatsApp上月实行新措施: 用户最多只能同时转发讯息给5个人或群组，讯息旁也会加注「转发」，原先图片旁边的快速转发按钮也移除。
WhatsApp在印度报章刊登广告，表示会採取行动打击假消息。
媒体审查
社交网媒可能在印度面对阻力，当地新闻行业也有不少隐忧。
《德国之声》新德里记者Murali Krishnan报道，近年印度媒体迅速扩张，但政商界干预新闻的情况也愈来愈严重。
最近，ABP新闻频道两位着名记者辞职，引发有关印度媒体审查热议。一名村民被政府要求向媒体谎报她受惠于总理莫迪的农村政策，被ABP做成新闻报道，激怒执政印度人民党 (Bharatiya Janata Party, BJP) 。另外，ABP新闻频道管理层也下令禁止批评总理莫迪，一名主播拒绝依从而遭到撤换。
驻新德里记者Sevanti Ninan向《德国之声》表示，ABP的遭遇只是印度新闻业的冰山一角﹕「政府不直接向记者施压，而是转向媒体老闆。印度人民党2014年执政上台后，自我审查急速恶化。」
印度曾经以其新闻多元为荣，但有学者形容最近几年情况出现大逆转。印度媒体业自1990年开始蓬勃扩张，目前已经有超过10万份注册报章和杂誌，400多家新闻频道以不同语言广播，还有150多个频道等候政府批核。但是这些数字并不代表印度新闻更加自由。
时评作家Gurpreet Singh告诉《德国之声》，随着印度明年举行大选，媒体审查的情况恐怕会更严重。「企业依靠政府拨款资助，令媒体与政党、官员的关係变得複杂，过程中新闻编辑部便失去公信力和独立性。」
李芊/罗法 (德国之声、路透社)
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
中国：高瑜
曾为德国之声撰稿的中国记者高瑜是异议人士、博客作者和人权活动家。她在中国受到巨大压力。高瑜在2014年被逮捕，并于2015年4月以涉嫌泄露国家机密罪被判处高达七年的有期徒刑。在国际压力下，她获准出狱但在家中被软禁。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
俄罗斯：尼古拉·安德鲁什申科（Nikolai Andruschtschenko）
在圣彼得堡街头，他在光天化日之下被不明身份者殴打。2017年4月19日，73岁的尼古拉·安德鲁什申科因伤势严重死亡。这位记者经常撰文抨击破坏人权和刑事犯罪行为。在他最后的一篇文章中，他还在揭露总统普京借助犯罪分子和克格勃的扶持上台的丑闻。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
墨西哥：米罗斯拉瓦·布雷西（Miroslava Breach）
2017年3月23日，她在自家门前被杀手枪杀。枪手向其头部连开8枪。布雷西经常报道墨西哥贩毒集团贪污、腐败的罪行。她是今年3月份在墨西哥被杀害的第3名记者。
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伊拉克：什法·加迪（Shifa Gardi）
2017年2月25日，女记者希法·加迪在伊拉克北部战争前线死于地雷爆炸。这位伊朗女性任职于埃尔比勒的库尔德新闻电视台，是经常对伊拉克军队与“伊斯兰国”之间的战事进行报道的战地女记者。在摩苏尔地区，已多次发生所谓的“伊斯兰国”恐怖分子绑架，驱逐或者杀害记者事件。
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孟加拉：阿维济特·罗伊（Avijit Roy）
阿维济特·罗伊建立了取名“Mukto Mona（自由精神）”的博客群。他自称是“世俗人道主义者”，因此引起孟加拉伊斯兰极端分子的仇恨。罗伊生活在美国。2015年2月他前往达卡参加书展时，宗教狂热分子用刀将他残暴刺死。在孟加拉，经常有持批评性立场的博主被伊斯兰极端分子杀害。
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沙特阿拉伯：雷夫·巴达维（Raif Badawi ）
这位沙特阿拉伯互联网活动家被判处十年有期徒刑和鞭打1000下的酷刑。自2012年以来，雷夫·巴达维便因“侮辱伊斯兰”罪被监禁。在2015年1月，他第一次遭受公开鞭笞。鉴于要求将其释放的全球性运动，当局停止了对他的处罚。他的妻子恩萨夫·海达尔（ Ensaf Haidar）和孩子在加拿大获得庇护。
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乌兹别克斯坦：萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫（Salijon Abdurakhmanov）
自2008年以来，萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫便过着铁窗生活。仅以凭空捏造的证据，他便被判处所谓的窝藏毒品罪。记者无国界组织称当局给批评人士扣上窝藏毒品的帽子是为了封其口。阿布杜拉克曼诺夫的“罪行”是：他为独立的网络媒体、美国之音以及其它媒体撰写抨击贪腐、破坏人权和环境的报道。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
土耳其：丹尼斯·于杰尔（Deniz Yücel）
土耳其裔德国记者丹尼斯·于杰尔自2017年2月以来被监禁在土耳其的一所监狱。土耳其当局指控这名“世界”报记者进行恐怖主义宣传和煽动，但是却拿不出任何证据。尽管德国爆发大规模抗议活动，土耳其总统埃尔多安仍宣布永远不会释放于杰尔。自2016年7月土耳其爆发未遂政变以来，已经有140多名媒体工作者被逮捕。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
阿塞拜疆：默赫曼·胡赛诺夫（Mehman Huseynov）
他出版了社交网络杂志，鞭挞腐败和侵犯人权的行为。胡赛诺夫是阿塞拜疆最普及的视频博主之一。他发起的“追捕贪官”运动矛头指向阿塞拜疆的高级贪官。他因此多次受到威胁，2017年3月被以诽谤罪判处两年监禁。
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马其顿：托米斯夫·凯萨罗维斯基（Tomislav Kezarovski）
他是东南欧唯一被关押的政治犯：托米斯夫·凯萨罗维斯基令当局不舒服，因为他援引警方内部报告并对另外一名因不明死因的记者展开调查。他在2013年10月的一次令人置疑的庭审中被判处四年半有期徒刑，二审时被判两年监视居住。现在，他正在著书描述他的狱中生活。