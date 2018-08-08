印度新闻审查恶化 拟管制社交媒体

(德国之声中文网) 7月18日，印度通讯管理部门去信当地电讯供应商和互联网业界，要求他们研究不同方法，在用家不当使用社交软件时，封锁Facebook、Whatsapp、Instagram、Telegram等软件。当局又向电讯商表示，如果这些程式未符合《资讯科技法》有关不得侵犯主权及国家安全的要求，政府有权禁止电讯商使用这些软件。

通讯部门消息人士解释，此举是针对「紧急状况」。「我们需要一个合理的好办法来保障国家安全。」Facebook拒绝评论事件，Telegram则没有回复。

谣言招杀身之祸

这项措施尤其针对WhatsApp，事源最近印度不断有假消息在WhatsApp上流传，引致一系列滥用私刑和暴力事件。印度警方日前拘捕10人，他们涉嫌谋杀一名在WhatsApp上传闻拐带儿童的男人。过去三个月，印度有超过20人因为类似谣言被杀，令政府不得不正视问题。

印度是WhasApp的最大市场，目前拥有2亿用户，同时是最多人转发讯息、图片和影片的国家。为了杜绝滥用，WhatsApp上月实行新措施: 用户最多只能同时转发讯息给5个人或群组，讯息旁也会加注「转发」，原先图片旁边的快速转发按钮也移除。

媒体审查

社交网媒可能在印度面对阻力，当地新闻行业也有不少隐忧。

《德国之声》新德里记者Murali Krishnan报道，近年印度媒体迅速扩张，但政商界干预新闻的情况也愈来愈严重。

最近，ABP新闻频道两位着名记者辞职，引发有关印度媒体审查热议。一名村民被政府要求向媒体谎报她受惠于总理莫迪的农村政策，被ABP做成新闻报道，激怒执政印度人民党 (Bharatiya Janata Party, BJP) 。另外，ABP新闻频道管理层也下令禁止批评总理莫迪，一名主播拒绝依从而遭到撤换。

驻新德里记者Sevanti Ninan向《德国之声》表示，ABP的遭遇只是印度新闻业的冰山一角﹕「政府不直接向记者施压，而是转向媒体老闆。印度人民党2014年执政上台后，自我审查急速恶化。」

印度曾经以其新闻多元为荣，但有学者形容最近几年情况出现大逆转。印度媒体业自1990年开始蓬勃扩张，目前已经有超过10万份注册报章和杂誌，400多家新闻频道以不同语言广播，还有150多个频道等候政府批核。但是这些数字并不代表印度新闻更加自由。

时评作家Gurpreet Singh告诉《德国之声》，随着印度明年举行大选，媒体审查的情况恐怕会更严重。「企业依靠政府拨款资助，令媒体与政党、官员的关係变得複杂，过程中新闻编辑部便失去公信力和独立性。」

李芊/罗法 (德国之声、路透社)