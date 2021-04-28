印度新冠死亡人数破20万 多国急伸援手

（德国之声中文网）第二波新冠疫情爆发以来，印度上周每日的新增感染人数皆超过30万人。医疗设施以及火葬场不堪重负。过去24小时间，印度新增360960新冠感染病例，创下世界最高单日确诊记录。印度的累计感染人数由此达到1800万例。此外，这也是印度死亡人数最高的一日，共有3293人死亡，累计死亡人数高达201187人。而专家相信，官方统计数字远低于实际感染人数。

在印度首都新德里，救护车在被作为“临时火葬场”的停车场外大排长龙，等待将遗体放上柴堆上火葬。

印度各地医院已经超负荷运转，不少患者因无法得到床位、药物或氧气，在医院门外或家中死亡。

Ujala Cygnus医院集团共同创办人兼董事长Shuchin Bajaj对德国之声表示，印度当前的情况比外界能想象的更糟。“每天我都会接到500通以上请求床位、氧气和援手的电话。”

Bajaj指出，多重因素造成新冠疫情在印度大爆发。“我认为原因包括印度人口众多，有许多人口稠密的大城市和地区，而且变种病毒来势汹汹。我们甚至还面临双重、三重变种病毒。英国变种病毒在印度北部地区非常普遍。这三种因素结合，将印度推向了能吞噬一切的灾难中。”

此外，专家认为人民对防疫措施的轻视和不认真遵守也导致新冠病毒在印度迅速传播。

印度德里首席部长Arvind Kejrilwal表示，民众的病情加重，重病期也延长，导致医疗系统承受更大压力。

“目前的这波疫情特别危险。它具有极高的传染力，感染者无法迅速康复。在这样的情况下，对重症病房的需求大增。”

国际社会伸援手

印度疫情告急，多个国家已向印度伸出援手，承诺提供重要物资。

美国总统拜登周二在与印度总理莫迪通话后表示，美国将尽快向印度输送疫苗；此外，美国还将向印度提供制造疫苗所需机械的零件。

台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡也在推特上写道：“第一批制氧机本周已经从台湾运往印度。我们同舟共济。”

英国提供的医疗物资也陆续抵达，包括呼吸机和氧气浓缩机。澳大利亚、德国、法国、爱尔兰和欧盟也承诺帮助印度应对这场危机。

德国绿党联邦议院外交政策发言人、德印议会友好小组副主席诺利普尔（Omid Nouripour）对德国之声表示，德国必须声援印度。“帮助友人是我们的责任，而印度是我们的朋友。”他同时也指出，”印度政府必须确保造成超级传播的活动都停止，这一点非常重要”。

印度政府在过去几周允许举办大型节日以及竞选活动的做法遭到诟病。这些活动被认为是造成感染数字暴增的原因。

尽管疫情肆虐，印度总理莫迪所属印度人民党（BJP）本周仍在印度南部的特伦甘纳邦举行市政选举的造势活动，吸引了大批人潮聚集。大量参与者未戴口罩或保持社交距离。

迄今许多国家已取消由印度起飞的航班，以防止变种病毒入侵。标普全球信用评级机构表示，印度的第二波疫情可能阻碍其经济复苏，并使其他国家暴露在新一波疫情爆发的危险中。该机构认为，亚太地区的疫苗接种率普遍偏低，尤其容易受到来自印度的高传染性变种病毒的侵袭。

路透社、法新社

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan



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