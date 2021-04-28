印度新冠死亡人数破20万 多国急伸援手

印度的新冠死亡病例累计超过20万例。该国正面临氧气不足、医疗人力和设施短缺的困境，新增感染人数不断创下新高。美国总统拜登承诺将向印度提供额外疫苗。
（德国之声中文网）第二波新冠疫情爆发以来，印度上周每日的新增感染人数皆超过30万人。医疗设施以及火葬场不堪重负。过去24小时间，印度新增360960新冠感染病例，创下世界最高单日确诊记录。印度的累计感染人数由此达到1800万例。此外，这也是印度死亡人数最高的一日，共有3293人死亡，累计死亡人数高达201187人。而专家相信，官方统计数字远低于实际感染人数。
在印度首都新德里，救护车在被作为“临时火葬场”的停车场外大排长龙，等待将遗体放上柴堆上火葬。
印度各地医院已经超负荷运转，不少患者因无法得到床位、药物或氧气，在医院门外或家中死亡。
Ujala Cygnus医院集团共同创办人兼董事长Shuchin Bajaj对德国之声表示，印度当前的情况比外界能想象的更糟。“每天我都会接到500通以上请求床位、氧气和援手的电话。”
Bajaj指出，多重因素造成新冠疫情在印度大爆发。“我认为原因包括印度人口众多，有许多人口稠密的大城市和地区，而且变种病毒来势汹汹。我们甚至还面临双重、三重变种病毒。英国变种病毒在印度北部地区非常普遍。这三种因素结合，将印度推向了能吞噬一切的灾难中。”
此外，专家认为人民对防疫措施的轻视和不认真遵守也导致新冠病毒在印度迅速传播。
印度德里首席部长Arvind Kejrilwal表示，民众的病情加重，重病期也延长，导致医疗系统承受更大压力。
“目前的这波疫情特别危险。它具有极高的传染力，感染者无法迅速康复。在这样的情况下，对重症病房的需求大增。”
印度疫情告急，多个国家已向印度伸出援手，承诺提供重要物资。
美国总统拜登周二在与印度总理莫迪通话后表示，美国将尽快向印度输送疫苗；此外，美国还将向印度提供制造疫苗所需机械的零件。
台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡也在推特上写道：“第一批制氧机本周已经从台湾运往印度。我们同舟共济。”
英国提供的医疗物资也陆续抵达，包括呼吸机和氧气浓缩机。澳大利亚、德国、法国、爱尔兰和欧盟也承诺帮助印度应对这场危机。
德国绿党联邦议院外交政策发言人、德印议会友好小组副主席诺利普尔（Omid Nouripour）对德国之声表示，德国必须声援印度。“帮助友人是我们的责任，而印度是我们的朋友。”他同时也指出，”印度政府必须确保造成超级传播的活动都停止，这一点非常重要”。
印度政府在过去几周允许举办大型节日以及竞选活动的做法遭到诟病。这些活动被认为是造成感染数字暴增的原因。
尽管疫情肆虐，印度总理莫迪所属印度人民党（BJP）本周仍在印度南部的特伦甘纳邦举行市政选举的造势活动，吸引了大批人潮聚集。大量参与者未戴口罩或保持社交距离。
迄今许多国家已取消由印度起飞的航班，以防止变种病毒入侵。标普全球信用评级机构表示，印度的第二波疫情可能阻碍其经济复苏，并使其他国家暴露在新一波疫情爆发的危险中。该机构认为，亚太地区的疫苗接种率普遍偏低，尤其容易受到来自印度的高传染性变种病毒的侵袭。
路透社、法新社
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新德里政府本有足够时间为应对新一波新冠疫情爆发做准备。然而，当局玩忽职守，酿成大灾。德国之声评论员Ankita Mukhopadhyay指出，印度政府现在必须公开认错。