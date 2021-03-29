印度新冠变种B.1.617有多危险？

（德国之声中文网）近来，印度每日新增感染人数呈大幅上升趋势，每日新增感染超过20万人，死亡人数也居高不下。本周二，印度新增感染近26万人，死亡人数高达1671人。

和世界上其它一些地方一样，印度去年就发现新冠病毒变种。科学家新近将其命名为B.1.617，并称之为超级变种。这一变种的棘突蛋白发生双重突变，比原始菌株更具感染力。据印度方面的数据，在疫情严重的邦，超过60%的患者感染的都是B.1.617新冠病毒，超过了英国新冠变种的覆盖面。

罗伯特-科赫研究所（RKI）在回答德国电视二台询问时指出，印度新冠变种的两个突变导致抗体或T细胞的中和能力降低，其程度尚不清楚。这就意味着，接种了疫苗的人以及曾经感染过新冠病毒的人也可能会再次被印度新冠变种感染。

罗伯特-科赫研究所发言人在接受德新社询问时还表示，德国目前已经确认8个病例感染了B.1.617变种。

B.1.617尚处世卫组织观察中

世界卫生组织将南非、巴西和英国的新冠变种定性为令人担忧的变种。德国目前的大部分病例感染的都是英国新冠变种。B.1.617则被世卫组织定为观察中的变种。世卫组织发言人指出，令人担忧的变种含义是容易传播，导致更严重的病症，逃避免疫系统、改变临床表现或降低已知工具的有效性。

印度卫生部三月底报告了新冠病毒的所谓双重突变，但尚不能确定其传播速度是否更快。一些印度专家认为，印度目前感染人数快速上升可能与B.1.617变种有关。

除印度外，英国、美国、丹麦、新加坡等国也发现了B.1.617变种。

德国柏林夏里医院的著名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）三月底曾表示，他并不认为印度变种令人担忧。但德国社民党政治家劳滕巴赫（Karl Lauterbach）则在推文中表示，“在印度，一场新冠灾难正在酝酿之中”。

由于印度目前对新冠病毒序列的检测量非常低，B.1.617的传播速度和危险程度尚有待进一步研究。

（德新社、德国电视二台）

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