 印度政府参与国外谋杀？证据源于五眼同盟的监控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2023

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时政风云

印度政府参与国外谋杀？证据源于五眼同盟的监控

印度情报机构在加拿大杀害分离分子？加拿大总理称有可信证据，最新消息称，证据源于五眼同盟对印度驻加拿大使馆的监控。

加拿大总理特鲁多在德里参加G20峰会，当时已同莫迪私下“摊牌”

加拿大总理特鲁多在德里参加G20峰会，当时已同莫迪私下“摊牌”

（德国之声中文网）白宫在最初沉默后，上周四（9月21日）总统安全顾问沙利文（Jake Sullivan）终于表态称，"无论哪个国家，像这样的行动都不会有特殊例外的对待。"

周五（9月22日），美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说，美国对这一指控深表忧虑，"印度与加拿大合作调查该事非常重要"。

今年6月，加拿大公民、现年45岁的锡克教领袖辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大不列颠哥伦比亚省一个停车场遭枪杀身亡。

加拿大总理特鲁多上周一（9月18日）公开声称有"可信指控"显示印度情报部门可能涉及杀害辛格·尼贾尔案。新德里断然驳回这一指控。

虽然迄今为止各方尚未公开证据，但是，据美联社报道，一名加拿大官员透露，关于印度参与杀害锡克教分离主义人士辛格.尼贾尔的指控，来自对印度驻加拿大外交官的监控，其中包括一个重要盟国提供的情报。

周五，美国驻加拿大大使证实了这一信息，称 "五眼同盟"共享的情报显示暗杀与印度有关。所谓的"五眼同盟"包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰。

特鲁多等进入G20会场，东道主的眼神似乎很紧张

特鲁多等进入G20会场，东道主的眼神似乎很紧张

新德里G20峰会两国幕后已谈及该案

此前，在新德里举行的G20峰会的最后一天(9月10日)，各国领导人前往圣雄甘地纪念碑瞻仰这位率领印度获得独立的伟人。当时，特鲁多与莫迪还微笑合影。但此时在幕后，事实上气氛却已十分紧张。人们注意到，特鲁多没有出席莫迪总统举办的晚宴，当地媒体报道称他受到了莫迪的冷落，未能进行双边会晤。更糟的是，由于飞机故障，他在新德里滞留了36个小时。回到加拿大后，特鲁多说他已在G20会议上向莫迪提出了暗杀指控。

加拿大总理特鲁多上周四（9月21日）在联大会议举行新闻发布会时对记者说，他不想制造问题，但表示，决定不是轻易做出的。他指的是周一公开宣布印度可能参与谋杀的指控。特鲁多说，"我们几周前就得到相关信息，并同印度开展建设性的合作。我们希望他们与我们合作，以便能够对这个非常严重的问题彻底查清。"他表示，加拿大必须捍卫法治，保护本国公民。

(美联社、路透社等)

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