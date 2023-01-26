印度改写历史课本 让教育变「意识形态武器」？

（德国之声中文网）印度正迎来新的历史--或者说至少是六到十二年级学生所学习的历史。当局已经修订了历史和政治教科书，删除了有关圣雄甘地不赞成印度教民族主义、当今印度大部分地区曾经在数百年里处于穆斯林统治下等内容。甚至连2002年古吉拉特邦暴乱（Gujarat riots）中超过1000人被杀害--其中大部分是穆斯林--的内容也被从印度教科书中删除。当时，古吉拉特邦由现任的印度总理莫迪领导。

批评者谴责这些修订是政府试图改写印度的历史，使其符合印度教民族主义的议程。而政府则表示，这些措施的目的是使教学大纲合理化，减少学生的负担。

修订课本是好事？

在新德里的阿达什公立学校（Adarsh Public School），学生已经收到了修订后的教科书。学生们将不会在课堂上学到有关刺杀圣雄甘地的印度教民族主义者戈德斯（Nathuram Godse）的完整历史。他们也会跳过有关种姓制度的一些内容，以及有关抗议和社会运动的章节。

另外，印度部分地区被穆斯林莫卧儿王朝（Mughal dynasty）统治的时期也不会出现在课文中。

阿达什学校的校长玛赫塔（Pooja Malhotra）对于修改课本内容表示赞同，她认为，这是将印度历史的积极面带给学童的重要步骤。她在巡视教室时告诉学生们，为了他们着想，书中所有不相关的历史部分都被删减了。

玛赫塔告诉DW：「我想每个人都知道戈德斯杀死了甘地，但是由于这发生在印度教和穆斯林冲突的背景下，引起了很多麻烦和不满。现在它被删除了，我觉得这样很好。」

标记处为新版课本中删除的段落

关于甘地遇刺的部分遭修改

《印度快报》（The Indian Express）具体调查了12年级政治学课本中哪些关于甘地之死的段落被删除了。该报发现，修订的内容包括删除诸如以下的句子： 「他（甘地）特别被那些人所厌恶，那些人希望印度教徒展开复仇或希望印度成为印度教徒的国家，就像巴基斯坦是穆斯林的国家一样……」，以及「他对将印度教徒和穆斯林团结在一起的坚定追求激怒了印度教的极端分子，以至于他们多次试图暗杀（甘地）」。

在新版教材中，当局还删除了在甘地死后政府对被称为国民志愿服务团（Rashtriya Swayamsevak Sangh）的印度教民族主义运动以及类似团体进行打压的句子。

历史学家：教育变成了「意识形态武器」

此次教科书修订在印度媒体和学术界引发了一场全国性的辩论。在新德里的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学，学生们组织聚会讨论如何撤销对教科书的修订。已经在大学任教三十年的历史学家玛哈詹（Sucheta Mahajan）强烈谴责修改课本内容。她认为这种修订是试图将历史武器化并且意图抹杀历史。

玛哈詹对DW说：「现任政权及其前任已将其（修改教材）作为他们政治项目、知识和文化项目的意识形态武器或工具，借此将印度转变成由印度教占主导地位。」专家们认为，透过在学校教科书中引入修订内容，执政的印度人民党正试图影响年轻一代学生的思想，这些学生将在不完整的过去和扭曲的历史中成长。

玛哈詹和其他许多批评者也谴责他们眼中「执政党试图将穆斯林从印度的历史中抹去」的做法。其中一个例子是，印度人民党开始重新命名在首都和印度其他大城市中以穆斯林统治者命名的街道。

印度人民党：给孩子们讲正面历史

执政党印度人民党认为这些变化是一种平衡行为，该党的发言人夏尔马（Teena Sharma）表示，现在是反对党的印度国民大会党一直在宣传「反民族的历史」。

夏尔马告诉DW：「印度人民党也改变了一些道路和纪念碑的名称，因为给孩子们讲的历史要是正面的。」她表示，那些与印度作对者的人名已经被删除了。她补充说：「在过去编写的书籍中，他们被美化了。」

修订历史教科书的的决定是印度人民党长期以来的努力，该党向来集中在宣传单一和统一的文化历史。在2019年的一次演讲中，内政部长沙阿（Amit Shah）敦促历史学家采取行动，他曾表示「书写我们的历史是我们的责任」。

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