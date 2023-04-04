印度控中國凍結記者簽證 北京反駁

（德國之聲中文網）「藏南」地區地名問題尚未解決，此時中國與印度又掀起新的外交爭端。這次問題圍繞於雙方記者，兩國互相指責對方為難特派記者的簽證，目前已有記者被迫回國。

路透社報導，印度和中國週四（4月6日）互相指責，分別稱對方給駐北京和駐新德里的記者製造了簽證上的麻煩。此前，中國更改了中印邊境的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）11個地點的名稱，此一所謂「標準化」的措施引起印度強烈不滿。

本週已有2名駐北京的印度記者無法從印度返回北京工作。1位熟悉此事的印度消息人士告訴路透社，《印度教報》（The Hindu）和印度國家廣播公司（Prasar Bharati） 的記者週二被告知，他們的中國簽證已被凍結。

不過，中國外交部發言人毛寧週四在例行記者會上反駁，稱印度也在簽證未到期的情況下，驅逐過中國記者。毛寧說：「長期以來，中國媒體記者在印度遭受不公正、歧視性待遇。」

毛寧還說：「2017年，印方毫無理由地將中國駐印記者簽證有效期，縮短為3個月甚至1個月。」她聲稱，自2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請。

此外，毛寧也批評，在2021年12月，當中國央視旗下的中國環球電視網（CGTN）駐印記者簽證有效期還有2個月、任期還有半年情況下，被印方要求10天內離境，且至今未說明任何理由；印方又以新華社記者任期達6年為由，在近日限期要求其必須在3月31日離境。

印方未否認驅逐中國記者

《印度教報》報導，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）在每週的例行記者會上表示，中國記者在印度從事媒體報導工作，「不存在任何困難」，但並沒有否認印度政府今年曾要求1名新華社記者離開該國。他稱評論印度的簽證政策，或談論具體案例是不合適的。

巴格奇說，有的中國記者持有有效的印度簽證，可以在印度從事新聞活動。他補充道：「從這個角度來看，我們認為在這裡進行報導或媒體報導沒有任何困難。」

巴格奇還表示，印度希望中國政府「為印度記者繼續在中國駐點和報導提供便利」，並補充說，印度外交部正在就此與中國「保持聯繫」。

在6日的中國外交部記者會上，路透社記者追問說，中國暫停2位印度記者簽證一事，是否可以理解為中國對於新華社記者簽證問題的「反制措施」。對此，毛寧回應稱中國「沒有改變印方記者的簽證」，希望印方「拿出善意，立即糾正錯誤做法，為兩國記者正常工作生活提供便利」。

邊界衝突仍在

路透社報導，中印雙方在先前的軍事和外交會談後，局勢已基本平靜，但邊境地區對峙仍持續。自2020年年中以來，中印這兩個擁有核武器的亞洲大國之間的關係惡化，當時中國和印度軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊境發生衝突，造成24人死亡。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）上個月曾表示，中印的邊境局勢脆弱且危險，在一些地方，雙方的軍隊部署非常靠近。

（路透社、中國外交部、《印度教報》）

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