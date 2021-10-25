印度指责中国在边境紧张局势下通过新《国界法》

（德国之声中文网）据美联社报道，就上周中国通过《陆地国界法》一事印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）做出回应，印度希望中国避免以这项法律为借口采取行动，以免单方面改变中印边境地区的局势。

今年10月初，中印两军就双方从边境对峙地区撤军问题举行第十三轮军长级会谈，但最终以僵局告终。至此，中印两军在边境地区的对峙已长达17个月并且出现升温之势。中方指责印方"仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难"。

但印度军方反驳称，印方提出解决争端的建设性建议，"但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议"。

上周六（10月23日），中国全国人大常委会通过《陆地国界法》。这是中国现代历史上第一次制定专门的法律，来规定如何管理和防卫与14个国家相邻的2.2万公里长的陆地边界。

根据这部新法的规定，中国军队应当在边境"坚决防范、制止和打击入侵、蚕食、渗透、挑衅等行为"，"周边发生战争或者武装冲突可能影响国家边防安全稳定时，国家可以封控边境、关闭口岸"。

印度外交部发言人巴格奇说，印中两国此前都同意共同寻求公平q且双方都能接受的解决边界争端的方案。他说，希望中国的《陆地边境法》不会影响到双方先前就处理边界争端达成的一致，也不会威胁到边界地区的和平与安宁。

中国官方尚未对印度外交部的表述做出回应。

中国有14个邻国，目前只剩下与印度和不丹还存在陆地边界争端。最近中国和不丹签署了一份关于边界谈判的谅解备忘录。

去年5月以来，中国和印度开始再次在争议边界发生紧张对峙。去年6月，双方在拉达克地区发生拳脚冲突，士兵们用钝器互殴，大约20名印度士兵和4名中国士兵死亡。

印度称成功试射可打击中国全境的弹道导弹

本周三（10月27日），印度从奥里萨邦海岸附近的阿卜杜勒·卡拉姆岛成功发射了一枚"烈火-5"（Agni-V）弹道导弹。印度媒体称，这一导弹采用三级固体燃料发动机，能够以非常高的精度打击5000公里外的目标。

印度国防部在一份声明中表示："成功试射可打击中国北方地区的'烈火-5'导弹符合印度'在不首先使用大规模杀伤性武器原则基础上确保可靠的最低限度威慑'的政策。"

美联社报道指出，中国强大的武器库促使新德里政府近年来不断改进其武器系统，据信"烈火-5"弹道导弹能够打击几乎整个中国。

在与中国日益激烈的战略竞争中，印度自20世纪90年代以来一直在发展其中程和远程核系统和导弹系统，推动提高该国的国防能力。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（美联社、路透社）

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