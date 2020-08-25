印度指中国军队边境挑衅 北京否认

（德国之声中文网）印度军队本周一（8月31日）发表声明称，8月29日夜间，中国人民解放军"破坏了此前双方就解决东拉达克（Eastern Ladakh）地区持续对峙进行的军事和外交努力过程中达成的共识，进行了挑衅性的军事活动，试图改变现状"。



声明称，印度军队挫败了中方"单方面改变当地现状"的企图。中国外交部发言人赵立坚同一天则在例行记者会上表示，中国军队"从未"越过实际控制线。他还强调，双方仍在就当地局势保持沟通。



今年5月以来，中印军队在喜马拉雅山麓西部的拉达克地区一再发生肢体冲突，紧张对峙持续至今。双方均指责对方越过了实际控制线。



6月15日，中印军人在加勒万（Galwan）河谷发生激烈流血冲突，印方称，有20名印度士兵丧生。北京方面迄今没有透露中方的伤亡情况。



此后两个半月中，印中举行了数轮军事谈判和外交谈判，但在解决边界纠纷的问题上没有取得重大进展。印度方面在谈判中强调，中方必须恢复今年4月前边界状态。在谈判的同时，双方仍在边境地区集结军队。

6月初印度总理莫迪视察拉达克地区





两国军队依然在其它多个边境据点对峙，包括中印双方都对之提出主权声索的班公措湖。据印度军方称，最新的这次冲突即发生在班公措湖畔，声明称，印度军队先发制人，阻止了解放军在班公措湖南岸的活动。



声明同时称，中印双方在本周一继续举行边境事务会谈。就在8月20日，中印双方举行了边境事务第18次会议后，积极评价了两国一线部队"脱离接触"取得的进展。



但几天后，印度媒体援引国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）报道说，在两军之间的谈判及外交谈判失败的情况下，以军事方式来解决中国军队在拉达克地区越界行为是选项之一。 他说："如果在实控线上恢复现状的所有努力都不成功，国防部门将始终为军事行动做好准备。"



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