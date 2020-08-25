 印度指中国军队边境挑衅 北京否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2020

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时政风云

印度指中国军队边境挑衅 北京否认

印度军方称，日前挫败了中国军队新一次“企图改变现状”的行动。但中国外交部称解放军从未越过实控线。

班公措湖印度一侧

班公措湖印度一侧

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据《今日印度》、《印度斯坦时报》等多家印媒报道，该国国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）明确表示，以军事选项来解决中国军队在拉达克地区越界行为摆在桌面上，但只有在两军之间的谈判及外交谈判失败的情况下才会动用军事选项。

中印两国间旨在缓和冲突的会谈频频举行，但暗地里却都在调兵遣将，而占有空中优势是决胜的关键：中国有歼20，印度有法制阵风战机。

在中印关系因为致命边境对峙而变得紧张之际，印度举国关注新购买的战斗机。印度国防部长也利用这个机会向中国发出警告。此外，据南华早报等媒体报道，印度还计划向喜马拉雅山边界增派部队35000人。

中印边界发生严重流血冲突已过去一周。对事件的缘由经过，中国方面始终闭口不谈，甚至对伤亡人数也不予证实。外界获知的信息大多源自印度官员。本周，有更多当事人的讲述见诸媒体。

（德国之声中文网）印度军队本周一（8月31日）发表声明称，8月29日夜间，中国人民解放军"破坏了此前双方就解决东拉达克（Eastern Ladakh）地区持续对峙进行的军事和外交努力过程中达成的共识，进行了挑衅性的军事活动，试图改变现状"。

声明称，印度军队挫败了中方"单方面改变当地现状"的企图。中国外交部发言人赵立坚同一天则在例行记者会上表示，中国军队"从未"越过实际控制线。他还强调，双方仍在就当地局势保持沟通。

今年5月以来，中印军队在喜马拉雅山麓西部的拉达克地区一再发生肢体冲突，紧张对峙持续至今。双方均指责对方越过了实际控制线。

6月15日，中印军人在加勒万（Galwan）河谷发生激烈流血冲突，印方称，有20名印度士兵丧生。北京方面迄今没有透露中方的伤亡情况。

此后两个半月中，印中举行了数轮军事谈判和外交谈判，但在解决边界纠纷的问题上没有取得重大进展。印度方面在谈判中强调，中方必须恢复今年4月前边界状态。在谈判的同时，双方仍在边境地区集结军队。

6月初印度总理莫迪视察拉达克地区

6月初印度总理莫迪视察拉达克地区



两国军队依然在其它多个边境据点对峙，包括中印双方都对之提出主权声索的班公措湖。据印度军方称，最新的这次冲突即发生在班公措湖畔，声明称，印度军队先发制人，阻止了解放军在班公措湖南岸的活动。

声明同时称，中印双方在本周一继续举行边境事务会谈。就在8月20日，中印双方举行了边境事务第18次会议后，积极评价了两国一线部队"脱离接触"取得的进展。

但几天后，印度媒体援引国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）报道说，在两军之间的谈判及外交谈判失败的情况下，以军事方式来解决中国军队在拉达克地区越界行为是选项之一。 他说："如果在实控线上恢复现状的所有努力都不成功，国防部门将始终为军事行动做好准备。"
 

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